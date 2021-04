Touhou Hyouibana: Antinomy of Common Flowers 22 minuten gameplay video

Alvast een voorproefje voor de Switch versie van de game

Deze Touhou game is al enkele jaren uit op PC, maar komt op 22 april eindelijk ook uit op de Nintendo Switch. Het was al langere tijd bekend dat uitgever Phoenixx de game zou uitbrengen op de console, maar het heeft even geduurd tot we zeker wisten wanneer.

Nu is er een gameplay video opgedoken waarin 22 minuten aan gameplay te zien zijn van het spel in de Switch variant, hieronder te bekijken.

Touhou Hyouibana: Antinomy of Common Flowers is een 2D vechtspel zoals bijvoorbeeld Tekken en Mortal Kombat waarin je met verschillende aanval-combinaties probeert van je tegenstander te winnen. Het bijzondere in dit spel, ook hierboven goed te zien, is dat het meer afstand toelaat in de gevechten. In plaats van binnen armlengte te blijven van elkaar kun je tegenstanders ook bombarderen met magie en wapens vanaf de andere kant van het scherm. Het geeft het spel ook wat meer het gevoel van een ‘bullet hell’ actiespel, zoals klassieke Touhou games hebben.

Touhou Hyouibana: Antinomy of Common Flowers zal op 22 april 2021 verkrijgbaar zijn in de Nintendo Switch eShop voor €29,99.