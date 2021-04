[Review] Breathedge

Overleven in de ruimte is nog nooit zo absurd geweest! Lees hier de review van Breathedge.

De Nintendo Switch is al enkele keren aangedaan door verschillende spellen in het survival-genre. Veelal zijn dit games geweest waarbij de speler moest zien te overleven op een aardse planeet. Ontwikkelaar RedRuins Softworks koos voor een andere twist aan het genre. Hun humoristische survival-avonturenspel Breathedge brengt overleven naar de ruimte, met alle uitdagingen die daarbij horen. Is Breathedge in staat om ons de adem te benemen? Of zal het stilletjes verdwijnen in het alomvattende vacuüm van de ruimte? Je leest het in deze review!

Het jaar 2073…

Het verhaal begint wanneer je bent opgepakt door een stel imponerende robots die meer weg hebben van koelkasten. Terwijl ze letterlijk de informatie uit je slaan vertel je ze onder deze dreiging het verhaal over wat er allemaal is gebeurd. Ergens aan de rand van het universum was je onderweg naar de begrafenis van je net overleden grootvader. Je bevond je in je ruimteschip, terwijl deze vervoerd werd door een groot vrachtschip. Het stoffelijk overschot van je grootvader en een kip waren je enige gezelschap. Je las nog net de krant toen plots het vrachtschip explodeerde. Wonderbaarlijk genoeg had je de explosie overleefd, en was een deel van je ruimteschip nog intact. Je moest overleven in de meest wrede omgeving die er is. En zo startte het avontuur van Breathedge.

Wat is de bedoeling?

In het begin heb je nog maar een basis ruimtepak aan, welke in feite een begrafenispak in ruimtepakvorm is. Helaas is dit pak niet gemaakt om een lange tijd in de ruimte te overleven. Het is aan jou als speler om verschillende materialen te verzamelen in de buurt van je kapotte schip. Hiermee kan je langzaam je uitrusting van betere upgrades voorzien. Helemaal in het begin ben je nog zoekende naar wat precies de bedoeling is. Gelukkig is er een kunstmatige intelligentie in je pak ingebouwd die met bijdehante opmerkingen de kneepjes van het spel uitlegt. Voor je het weet bevind je je al gauw door de luchtsluis en trek je voor het eerst de open ruimte in.

Zuurstof is afstand

Zodra je voor het eerst rondvliegt buiten je ruimteschip merk je dat er een blauw metertje onder het woordje Breathe gaat aftellen. Dit is je zuurstofreserve en als het metertje bij de 0 komt, zal je logischerwijze stikken. Tijdens ruimtewandelingen is het voornamelijk van belang om deze in de gaten te houden. Er zijn ook nog metertjes die aangeven of je moet eten of drinken, maar deze lopen veel minder snel terug. Rond je schip zijn veel zwevende materialen te verzamelen. Met deze materialen ben je vervolgens in staat om verschillende voorwerpen te maken. Al vrij vroeg in het spel zal je bijvoorbeeld een ballon van rubbertjes (ja, die rubbertjes) fabriceren, waardoor je in staat bent extra zuurstof mee te nemen op je ruimtewandelingen. Hiermee kan je dan weer verder in de ruimte komen. Zoals bij elke survival game werkt dit oprekken van de grenzen en steeds kunnen verder komen behoorlijk verslavend.

Breathedge is een spel wat voornamelijk is gestoeld op dit gegeven. Je zou dan ook verwachten dat het proces van maken gebruikersvriendelijk verloopt. Het duurt echter behoorlijk lang om benodigde voorwerpen te maken. Het spel stelt je bijvoorbeeld niet in staat om meerdere voorwerpen tegelijk te maken of het proces van maken in gang te zetten terwijl je ondertussen iets anders zou kunnen doen. Daardoor ben je verplicht om te blijven wachten tot het (benodigde) voorwerp gemaakt is. Wat verder niet meehelpt is dat gemaakte voorwerpen ook weer snel stuk kunnen gaan na gebruik. In andere titels binnen het survival-genre zijn hier makkelijke oplossingen voor verzonnen, waardoor het voelt als een gemiste kans.

Absurdisme ten top

Een uniek selling point van Breathedge is de gebruikte humor. Het spel neemt zichzelf totaal niet serieus. Flauwige grappen worden van begin af aan op de speler afgevuurd, met wisselend succes. Of je nou een kip gebruikt om een lek te dichten, of een dode hamster vind op een toilet ergens in de ruimte. Het moet wel echt je humor zijn, anders zal je je alleen maar vervelen. Ik kan deze soms duistere en volwassen vorm van humor wel waarderen en voor mij voegde de grappen daarom echt iets toe aan de spelervaring.

Hoewel het verhaal in eerste instantie ook nergens op slaat trekt het je wel mee en ben je geneigd het doel te behalen: het bereiken van een extractiepunt waar je gered kan worden. Jammer is het daarom ook dat zodra je door dit lange gedeelte van het spel heen bent, het einde als door een stroomversnelling in zicht komt. Het plot zal ik echter niet verklappen.

De juiste toon gezet

Het sterkste punt van Breathedge zijn de graphics. Het gevoel van jezelf nietig voelen in de immense ruimte wordt goed overgebracht door gigantische structuren ver in de achtergrond. Het verkennen van de ruimte in het begin met de soms lange afstanden die je moet afleggen dragen hier aan bij. De makers benutten de grafische capaciteit van de Switch en gebruiken dit om een geschikte cartoony-stijl van de karakters in een verder beeldschone realistische wereld naar voren te brengen.

De muziek brengt soms het absurde karakter van het spel naar voren (vooral in het ruimteschip), waar Sovjet liederen door de boxen schalken. Daar staat tegenover dat de achtergrondmuziek in de ruimte een mysterieuze rust met zich meebrengt wat zeer passend is voor de situatie. Ik heb me in tijden niet zo ontspannen gevoeld tijdens het spelen als dat ik deed tijdens de ruimtewandelingen in Breathedge.

Conclusie

Breathedge is een prachtige game om te zien. Als je daarnaast ook van absurde humor houdt is Breathedge een must om minstens één moment in gespendeerd te hebben. Ben je daar totaal niet voor te porren, dan kan je het spel beter links laten liggen. Qua gameplay biedt het spel een solide ervaring, maar voor ervaren spelers van het survival-genre kan Breathedge aanvoelen als een stap terug. Ben je toch benieuwd geworden naar deze titel, dan heb ik alvast één waarschuwing: ben je een liefhebber van kippen, dan kan je soms beter even wegkijken.

Eindcijfer: 7,6