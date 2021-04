Mario Kart 8 racet naar de eerste plek in Amerika

Mario Kart 8 (beide versies samen) is nu de best verkopende racegame ooit in Amerika

In tegenstelling tot Europa wordt er in Amerika maandelijks een update gegeven over best verkopende spellen in het land. Dit dankzij de inspanningen van The NPD Group onder wie Mat Piscatella. In maart heeft Mario Kart 8 Deluxe weer flink verkocht en daarmee kwam het op de zesde plek afgelopen maand. Nintendo heeft hierdoor een eigen record verbroken. Het achtste deel (dus de Wii U en Switch-versies samen) heeft het oude record van Mario Kart Wii verbroken. Hiermee is het spel volgens Piscatella de meest verkochte spel ooit binnen het race genre.

Nintendo heeft al jaren een ongekend succes met de Switch en op dit moment lijkt daar nog geen vertraging in te komen. Eind deze maand heeft Nintendo ook weer een bijeenkomst waarin ze hun resultaten voor het afgelopen fiscale jaar in bekendmaken. Dan zullen we meteen weten hoeveel niet alleen dit spel, maar ook alle andere spellen en de Switch het afgelopen jaar hebben verkocht.

US NPD SW – Mario Kart 8 placed 6th on the March 2021 best-sellers chart. Mario Kart 8 is the best-selling racing genre video game in U.S. history. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 16, 2021

Lees hier al onze berichten over Mario Kart 8