Immortals Fenyx Rising – The Lost Gods DLC krijgt release datum

De DLC is vanaf volgende week te downloaden!

Ubisoft heeft de release datum vrijgegeven van de derde DLC van Immortals Fenyx Rising, genaamd The Lost Gods. Deze zal vanaf 22 april te spelen zijn op de Nintendo Switch en andere platformen. Deze derde DLC brengt een nogal grote verandering met zich mee: In plaats van first person speel je de game van bovenaf, vanuit een “God’s-eye perspective”. De DLC heeft nog geen eigen trailer, maar in onderstaande video kun je wel alvast even bekijken hoe dat eruit ziet. (DLC The Lost Gods begint rond 1:16)

In deze DLC speel je tevens een nieuwe held, genaamd Ash, die naar een nieuw land reist. In dit land ga je op zoek naar de goden die na ruzie met Zeus overhaast Olympus verlaten hebben. Ash zal de goden moeten overhalen om terug te keren en zo de balans van de wereld te herstellen. Natuurlijk laten de vele monsters in deze nieuwe wereld dat niet meteen toe, dus zul je de vele nieuwe skills van Ash goed moeten gebruiken om deze te bevechten.