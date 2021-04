Dit was de reden waarom Bandai Namco aan New Pokémon Snap mocht werken

Het begon allemaal met een vechtspel..

Gamefreak is voor iedereen dé maker van de Pokémon-games. Maar wat als een ander bedrijf de Pokémon spellen gaat maken? Dit was het geval bij Pokken Tournament, waarbij Bandai Namco de taak kreeg om er een geweldig vechtspel van te maken. Pokémon gingen in Pokken in een arena op de vuist, waarbij de gevechtsstijl en grafische stijl heel anders waren dan we normaal zien in Pokémon-games.

Pokken Tournament maakte namelijk gebruik van de sterke punten van het bedrijf Bandai Namco. Het uiteindelijke spel viel zo in de smaak bij Nintendo, dat ze ook een opdracht gekregen om de nieuwe Pokémon Snap te maken. Om het spel zo goed mogelijk te maken, hebben ze tijdens de productie samengezeten met het team van de originele Pokémon Snap. Zo is langzaam maar zeker het spel New Pokémon Snap ontstaan, waarbij er rekening is gehouden met de elementen van het origineel.

Ik ben in ieder geval heel benieuwd hoe de invloed van de originele makers zich laat zien in New Pokémon Snap. Wat vinden jullie in zoverre van New Pokémon Snap? Laat het ons weten in de reacties!