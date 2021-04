Summertime Madness aangekondigd voor de Switch

Deze first-person puzzle game wordt later dit jaar verwacht

Sometimes You en DP Games hebben aangekondigd dat Summertime Madness momenteel in ontwikkeling is voor de Switch. De first-person puzzel game heeft helaas nog geen release datum gekregen, maar wordt later dit jaar verwacht. Een trailer kun je in ieder geval alvast hieronder bekijken.

In Summertime Madness speel je een schilder die een deal heeft gemaakt met de duivel. Deze heeft je echter bedrogen en nu zit je vast in één van je eigen schilderijen. Om eruit te komen moet je op reis door je eigen geschilderde werelden, die vaker wel dan niet surrealistische situaties opleveren. Onderweg los je de nodige puzzels op en de vele mysteries van dit land zorgen ervoor dat het nog een hele klus is om te ontsnappen