[Review] Deiland: Pocket Planet Edition

Zorg voor jouw eigen planeet en bouw een nieuw leventje op.

Afgelopen jaar bracht Chibig Studio het spel Summer in Mara naar Nintendo’s hybride console. Net zoals Summer In Mara heeft ook Deiland: Pocket Planet Edition een succesvolle Kickstarter-campagne achter de rug. Dit is dan ook de reden dat Switch-bezitters sinds 15 april met dit ontspannende landbouwavontuur aan de slag kunnen gaan. De Switch-versie heeft in tegenstelling tot de uitgave voor de PlayStation 4 en PC nieuwe content gekregen en brengt uiteraard ook alle DLC met zich mee. Zal Deiland: Pocket Planet Edition een goede aanwinst zijn voor de Nintendo Switch? Je leest het in deze review.

Een hele planeet voor jezelf

In Deiland: Pocket Planet Edition speel je als een jongetje genaamd Arco. Deze jongen is op miraculeuze wijze beland op de onbewoonde planeet Deiland, waar het avontuur zich grotendeels dus ook afspeelt. Alhoewel er verder weinig informatie wordt vrijgegeven kun je wel meteen aan de slag met jouw nieuwe leefomgeving, wat erg fijn is. De eerste opdracht die je jezelf geeft is om besjes te plukken, want iedereen heeft uiteraard eten nodig om te overleven. Gelukkig krijg je al snel na het uitvoeren van deze eerste taak bezoek van ontdekkingsreiziger Mûn. Dit personage was natuurlijk verbaasd om jou tegen te komen, maar ze wilt je graag helpen met het verbouwen van voedsel en het maken van gereedschap. Het personage Mûn is er dus, in ieder geval aan het begin van je avontuur, een beetje voor om de basistechnieken van deze game uit te leggen. Dit is erg prettig, al moet ik wel zeggen dat je maar één keer de kans krijgt om de uitleg te lezen. Als je namelijk eenmaal iets moet gaan doen zegt de ontdekkingsreiziger dat je die taak nog niet hebt uitgevoerd. Er is dus verder geen mogelijk om de tekst nogmaals door te nemen, maar het is dan wel weer makkelijk om in het menu te zien wat voor taken er openstaan.

Gameplay:

Zoals je in de vorige alinea’s al hebt kunnen lezen is Deiland: Pocket Planet Edition een ontspannend landbouwavontuur, waarin jij voor jouw eigen planeet moet zorgen. Dit houdt in dat je verschillende materialen moet verzamelen zoals hout, steen en mineralen om daarmee verschillende constructies te maken. Ook kun je vissen en moet je gewassen verbouwen, waarvan je sommige kunt gebruiken om objecten mee te maken en de andere kunt eten voor energie. Helaas is niet alles even vredig want je planeet kan namelijk ook worden aangevallen door monsters, die je zo snel mogelijk moet verslaan omdat ze anders jouw leefomgeving kunnen verwoesten. Omdat elk seizoen op Deiland uit zeven dagen bestaat, moet je alles van te voren zo goed mogelijk proberen te plannen. Het is namelijk niet mogelijk om iedere groente of elke boom te planten en verbouwen in alle seizoenen. Alhoewel zeven dagen niet enorm veel is, duren de dagen enigszins lang genoeg en heb je dus voldoende tijd om alles te doen wat jij wilt. Hierdoor blijft de gameplay niet alleen lekker vlot, maar hoef je ook niet lang te wachten totdat je eindelijk weer die gewassen kunt verbouwen waarvan je er op dat moment te weinig van hebt.

Het is bekend dat deze game zijn inspiratie heeft gehaald uit spellen zoals Harvest Moon en Stardew Valley, waardoor het lastig kan zijn om iets origineels aan de gameplay toe te voegen. Toch vind ik dat de makers van Deiland: Pocket Planet Edition er goed in zijn geslaagd om deze titel anders aan te laten voelen. Je hoeft namelijk niet alleen maar zelf te bepalen wat je wilt gaan doen. Verschillende personages geven jou namelijk regelmatig opdrachten, welke kunnen variëren van het maken van een gerecht, het bouwen van een constructie of het upgraden van je gereedschap. Ja, de spellen Harvest Moon en Stardew Valley doen dit ook wel, maar in deze titel zijn er een stuk meer opdrachten beschikbaar. De gehele game bevat namelijk maar liefst meer dan 100 opdrachten die je uit kunt voeren. Tuurlijk zijn sommige opdrachten wat makkelijker dan de andere, maar over het algemeen hebben ze een leuke en soms uitdagende moeilijksheidsgraad.

We hebben bezoek!

De opdrachten die je krijgt komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, althans… eigenlijk wel. Zo nu en dan vliegt er namelijk ruimteschip over je planeet waarin een personage zit. Ze geven je niet alleen opdrachten, maar je kunt bij hen ook spullen kopen en verkopen. Zo is er bijvoorbeeld Locke de tovenaar die jou allemaal drankjes aanbiedt waardoor je verschillende krachten krijgt en is er een chef, genaamd Brram, die allerlei voedsel gerelateerde items heeft. Wat trouwens goed is om te weten is dat het ruimteschip niet heel lang op jouw planeet blijft, namelijk maar één minuut. Eerlijk gezegd is dit wel iets aan de korte kant aangezien je soms meteen iets wilt maken voor een opdracht zodat je niet hoeft te wachten totdat het personage weer terugkeert. In principe is het niet een goot probleem, maar het kan in sommige gevallen wel vervelend zijn. Zeker omdat de tijd in dit spel alsmaar doorgaat, of je nou in een menu zit of niet.

Audiovisueel

Laat ik meteen maar met de deur in huis vallen en zeggen dat ik erg tevreden ben over het uiterlijk. De 3D stijl van de game ziet er mooi uit, al is het wel jammer dat niet alle textures even scherp zijn. Toch wil dat zeker niet zeggen dat het daardoor een stuk minder mooi uitziet. Deiland: Pocket Planet Edition heeft namelijk een enorm prachtige sterrenhemel die steeds verandert van kleur. Hierdoor zie je duidelijk dat je op een planeet leeft, wat toch wel heel erg tof is. Bovendien is het tijdens een conversatie ook duidelijk welk personage er wanneer aan het woord is en wat trouwens ook niet geheel onbelangrijk is, is dat het lettertype zeer prettig is om te lezen.

Verder is het op gebied van audio meer dan prima. Die verschillende liedjes die je tijdens jouw avontuur krijgt te horen zijn soms bijna betoverend. Wat ik vooral jammer vind is dat je niet altijd kunt genieten van deze mooie muziek. Regelmatig valt er namelijk een stilte en hoor je alleen eventuele meteorieten vallen, regenbuien of de geluiden van je gereedschap. Toch is het dan wel weer leuk dat ieder personage die je eiland bezoekt een eigen liedje heeft gekregen.

Conclusie

Eigenlijk kan ik meteen wel zeggen dat Deiland: Pocket Planet Edition voor een zeer leuke singleplayer-ervaring zorgt. Voor een prijs van €19,99 haal je niet alleen een spel in huis die er prachtig uitziet, maar waar je ook nog eens enorm veel uur in kunt steken. Er zijn namelijk bizar veel opdrachten aanwezig en je kunt meer dan genoeg voorwerpen en gerechten maken. Doordat je regelmatig verschillende opdrachten krijgt is de game niet alleen voor fans van dit genre, maar ook voor andere gamers een stuk toegankelijker. Als je het niet heel erg vind dat je iets meer na moet denken hoe je een seizoen in gaat vullen en dat je niet altijd muziek hoort, is deze titel zeker iets voor jou.

Eindcijfer: 8,0