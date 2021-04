Bekijk hier gameplaybeelden van Deiland: Pocket Planet Edition

Er zijn zo'n 25 minuten aan beelden verschenen.

Sinds een paar dagen kunnen Switch-bezitters aan de slag met Deiland: Pocket Planet Edition. Zoals we wel vaker zien, komt er rondom de release van een spel een video online waarin gameplaybeelden zijn te zien. Dat is ook ditmaal weer het geval, want het YouTube-kanaal Handheld Players heeft zo’n 25 minuten aan beelden online gezet. Dit ontspannende landbouwavontuur gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar momenteel is de game in de aanbieding voor €16,99. Mocht je benieuwd zijn geworden, bekijk dan de video onderaan dit artikel.

Deiland: Pocket Planet Edition speelt zich zes jaar af na Summer in Mara. De game heeft zijn inspiratie gehaald uit spellen zoals Harvest Moon en Stardew Valley, wat dan ook goed terug is te zien in de gameplay. Net zoals die games kun je je eigen gewassen verbouwen, gerechten koken, spullen bouwen en natuurlijk met personages praten. Al gebeurt dit allemaal op een klein planeetje.