[Review] Astro Aqua Kitty

Katten + Onderwater + Ruimte + Actie = Astro Aqua Kitty! Lees hier onze review!

Tikipod brengt met Astro Aqua Kitty het vervolg op Aqua Kitty UDX. Waar de katten voorheen nog op zoek gingen naar melk onder de Aardse oceaanvloer, hebben ze nu hun vizier gezet op de ruimte. Waar het eerste deel meer weg had van een Defender-kloon, waarbij verschillende golven aan vijanden op de speler werden afgevuurd, is het vervolg een heuse shooter met RPG-elementen. Dansen de muizen op tafel nu de katten van huis zijn? Of koop je met dit spel een kat in de zak? Lees het in onze review!

Waterkatten in de ruimte

De Aqua Kitty’s zijn terug! Na de bodem van de oceanen op Aarde afgestruind te hebben op zoek naar melkbronnen blijken er met water gevulde asteroïden in de ruimte te zweven. De Aqua Kitty-theorie stelt dat er dan waarschijnlijk melk is te vinden in deze asteroïden. Tijd voor het team om koers te zetten naar de asteroïden-gordel en daar met hun gespecialiseerde duikboot op zoek te gaan naar de melkbronnen. Echter zijn er altijd kapers op de kust, in de vorm van ruimtepiraatkonijnen (ik verzin het niet). Lukt het de crew van Aqua Kitty deze missie tot een goed einde te brengen?

De eerste sprong in het diepe

Bij het starten van het spel moet je je team bestaande uit een piloot en een mechanicus samenstellen. Deze karakters zullen de beginstatistieken van je schip bepalen. Daarbij kan je denken aan de snelheid van je schip, maar ook hoeveel leven of schild je hebt. Dit is ook de plek waar je de moeilijkheidsgraad van het spel in kan stellen. Een hogere moeilijkheidsgraad zal resulteren in moeilijk te doden vijanden die het je het vuur na aan de schenen zullen leggen.

Wie bekend is met het vorige deel zal al gauw vertrouwd zijn met de besturing. Met de schouderknoppen L en R beweeg je de neus van je schip naar links of rechts. Met de A en B knoppen kan je respectievelijk je primaire en secundaire wapen afvuren. Het is een voordeel dat de besturing niet al te ingewikkeld en snel onder de knie te krijgen is, want al gauw zal je afdalen in de onderwatergrotten van de asteroïden.

Uitgebreide levels

In het begin lijken de levels nog lineair te zijn vormgegeven. Maar vrij snel zal je er achterkomen dat de verschillende levels behoorlijk groot zijn, zowel in horizontale als verticale richting. Terwijl je je een weg baant door de levels zal je regelmatig missies of opdrachten moeten volbrengen om verder te komen. Hierbij kan je denken aan het verplaatsen van vracht, crewleden zoeken die een boormachine aan moeten sturen of bepaalde benodigde voorwerpen vinden. Voor sommige missies zal je ook vaak stukken terug moeten reizen. Het is overigens goed opletten geblazen tijdens de missies. In sommige gevallen is het nodig om een bepaald voorwerp te vinden welke zich achter rotsen bevinden welke kapotgeschoten moeten worden. Het is mij meermaals gebeurd dat ik bleef zoeken naar waar deze voorwerpen verborgen zaten, wat me eigenlijk onnodig tijd heeft gekost. Soms voelden de missies behoorlijk repetitief, waardoor het een vervelende herhalingsopdracht werd.

Op reis naar gevaarlijke uithoeken

Om niet te verdwalen is er een handige map rechtsboven het scherm die je kunt vergroten. Deze kaart doet een beetje denken aan de kaart zoals deze in Metroid weergegeven word, waarbij het bekende gebied in kaart is gebracht en het onbekende niet. Op de kaart staat aangegeven in welk gebied je moet zijn voor de lopende opdrachten en is zichtbaar welke gebieden al bezocht zijn. Op deze manier daagt het spel je uit om alle uithoeken van de verschillende levels te verkennen.

En de makers van Astro Aqua Kitty hebben hun best gedaan om deze uithoeken te vullen met vijanden die ervoor zorgen dat je niet onverhinderd je opdrachten uit kunt voeren. Hoewel ze qua aantallen in het begin nog te managen zijn, verschijnen er voor je het weet hele eskaders vijanden die het op je gemunt hebben. Het is de uitdaging om hun schoten te ontwijken, terwijl je zelf een salvo aan wapens op hen afvuurt. Het is overigens niet nodig om alle vijanden te vernietigen in een level om deze uit te spelen, tenzij de missie dat vraagt.

Tijd om sterker te worden

Het vernietigen van de vijanden geeft je ervaringspunten en ze kunnen juwelen of wapenupgrades laten vallen. Met genoeg ervaringspunten kan je hogere levels bereiken. Als je op deze manier levelt krijg je zogeheten ability points of vaardigheidspunten. Deze kan je in verschillende vaardigheden en eigenschappen stoppen, die uniek zijn voor de karakters die je aan de start hebt gekozen. Zo kan je met sommige eigenschappen meer juwelen krijgen van verslagen vijanden of je kan activeren dat je een periode sneller schiet. Door te levelen kan je ook je health balkje, het schild van je schip en je energie verhogen. Deze verhogingen koop je met de juwelen die je hebt verzameld. Health en schild zijn nodig om meer klappen te kunnen weerstaan en de energiebalk heb je nodig voor het gebruik van bepaalde wapens. Elk van deze balkjes zal standaard langzaam weer aanvullen als je rondvaart.

Over elk level verspreid zijn zogeheten bakens te vinden. Met ZR kan je bij deze bakens je voortgang opslaan. Druk je ZL iin dan kom je in het venster waarbij je je schip kan upgraden of van ander wapentuig voorzien in de winkel of uit je inventaris. Je kan zowel een primair als secundair wapen aan je schip koppelen. Op dezelfde manier kan je verschillende eigenschappen aan je schip koppelen. Hiermee kan je health sneller regenereren of beweeg je je sneller voort door de omgeving. Doordat je maar een beperkt aantal wapens en eigenschappen tegelijk kan koppelen aan je schip moet je strategisch nadenken welke je nodig gaat hebben voor specifieke situaties. Zo is niet elk wapen even effectief tegen bepaalde vijanden.

Claustrofobische atmosfeer

Heb je het einde van het level bereikt, dan volgt er een baasgevecht. Deze gevechten zijn verrassend pittig. Hoewel elke baas zijn eigen volgorde van patronen heeft, duurt het behoorlijk lang voordat je ze klein krijgt. Het is voornamelijk veel ontwijken en op het juiste moment genoeg schieten waar je ze klein mee zult krijgen. De bazen hebben mij meerdere pogingen gekost, waarbij er soms absurd vaak raak geschoten moest worden om ze klein te krijgen. Gelukkig word je als speler snel bekend met de patronen van de baas, wat een hoop scheelt.

Het spel speelt zich veelal in diepe onderwatergrotten af. De omgevingen zijn op sommige momenten haast claustrofobisch te noemen en zetten je als speler in een bepaalde atmosfeer van een dreigende afzondering. Hoewel er weinig kleur in het spel zit, zet het wel meteen de juiste toon en sfeer. We zijn hier niet op een tropisch eiland. We zitten in een buitenaardse onderwaterwereld waar het gevaar om elke hoek zit. De visuele stijl doet de 16-bit periode herleven, en dat pakt uitstekend uit voor Astro Aqua Kitty. De achtergrondmuziek had naar mijn mening rustiger en mysterieuzer moeten zijn om de sfeer kracht bij te zetten.

Conclusie

Astro Aqua Kitty is niet voor de poes. Ben je een liefhebber van hordes vijanden en pittige baasgevechten, dan is Astro Aqua Kitty voor jou gemaakt. Doe je het iets rustiger aan? Dan kan je deze titel beter laten liggen. Al met al zal je zeker geen kater oplopen met de zachte prijs van €12,99 voor Astro Aqua Kitty!

Eindcijfer: 7,4