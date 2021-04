Nieuwe overzichtstrailer voor New Pokémon Snap

Bereid je alvast voor op je avontuur in de Lental regio!

Het is nog maar een kleine twee weken tot de release van New Pokémon Snap. Nintendo komt daarom met een nieuwe overzichtstrailer, zodat spelers zich alvast kunnen voorbereiden op wat de game te bieden heeft. De trailer bevat interessante informatie over de voorwerpen en instrumenten waar je over beschikt.

Zo heb je weer de beschikking over de Fluffruit (in het vorige deel simpelweg Pokémon Food genoemd). Deze appelvormige fruitsoort kan Pokémon lokken naar een meer fotogenieke plek. Ook is de Illumina Orb te zien. Een mysterieuze bal die het Illumina fenomeen teweeg brengt in de Pokémon van de Lental regio. Als je ze raakt met de orb, dan zullen de Pokémon oplichten en bruisen ze van de energie. In de trailer is ook te zien dat je deze orbs op kristallen bloemen kan gooien, waarna de Pokémon in de buurt er op zullen reageren. Ook zien we de mysterieuze Illumina Pokémon terug in de trailer. De Pokéflute lijkt vervangen te zijn door het simpelweg afspelen van een melodie. Pokémon kunnen hier op reageren door te dansen.

De trailer gaat nog verder en laat zien dat je camera beschikt over een scanner. Deze stelt je in staat om de omgeving te scannen, waarmee je ook verstopte Pokémon in beeld kan brengen. Ook is de scanner in staat om alternatieve routes te vinden in de omgeving.

Er wordt verder uitgelegd dat je per gebied een research level krijgt toegewezen. Als je het gebied hebt verkend, of vaker verkend kan dit level stijgen. Dit stelt je in staat om nieuwe Pokémon tegen te komen of nieuwe routes door het gebied te nemen.

De foto’s die je genomen hebt zullen onder een uitgebreidere loop worden genomen dan in het vorige deel. De pose en grootte van de Pokémon maakt uit. Maar ook de plaatsing van de Pokémon in het beeld en de achtergrond hebben effect op de uiteindelijke score. Je kunt de foto’s verder nog bewerken en vervolgens online delen met de wereld.

Wij zijn in ieder geval razend enthousiast over deze titel! Bekijk de overzichtstrailer hieronder: