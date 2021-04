Veel nieuwe beelden én details NEO: The World Ends With You

Een hele rits aan extra informatie? Die lichten we graag even uit!

Er is weer een nieuwe lading informatie beschikbaar gekomen over NEO: The World Ends With You door Square Enix. De update bevat in dit geval veel informatie over de verschillende karakters, het verhaal, de locaties, muziek, Replay en Pins systemen en de vijanden die je tegen gaat komen. Vele nieuwe gezichten, maar ook oude bekenden!

Het verhaal

Het verhaal zal voor oude fans herkenbaar zijn, met een nieuw sausje. Rindo en zijn vriend Fret zijn in Shibuya als de hel losbreekt. Gevangen in een telekinetisch gevecht vluchten ze waarna ze door een onbekend meisje worden verwelkomt in de zogeheten “Reapers’ Game”. Hierin leren de twee dat het niet zomaar een spel is, maar dat ze moeten winnen als ze niet voor altijd willen verdwijnen!

Karakters

Rindo

Één van de nieuwere spelers van de Reapers’ Game. Rindo is iemand die binnen een mum van tijd, alles kan vinden op zijn telefoon. Hij gaat het liefste mee in de flow en is niet sociaal aangelegd. Als er iemand naar hem toekomt, is hij echter bereidt om te helpen.

Fret

Rindo’s vriend en klasgenoot die nu samen met hem vastzit in de Reapers’ Game. Fret is zorgeloos en makkelijk in de omgang. Hij ziet zichzelf graag als iemand die houdt van diepe gesprekken, maar houdt het toch vaak licht.

Nagi

Nog een speler in de Reapers’ Game. Nagi is een student maar wordt door haar uiterlijk vaak als scholier aangesproken. Ze is erg gedreven in haar hobbies en steekt dan ook al haar tijd in haar favoriete games. Ze is erg oplettend, waarmee ze goed bewust is van anderen hun emoties.

Minamimoto

Een oude bekende! Minamimoto is deze keer een medespeler in de Reapers’ Game. Met zijn indrukwekkende psychische krachten helpt hij Rindo en zijn groep, om daarna zichzelf in de groep te forceren. Wat spelers van het eerste deel misschien nog herkennen is het calculerende van dit karakter. Hij berekent elke mogelijke uitkomst met zijn eigen formules, maar blijft toch een mysterie voor iedereen om hem heen.

Shiba

Shiba is momenteel de nummer één van alle Reapers in de Shibuya UG. Hij heeft zichzelf binnen een jaar naar de top gewerkt en fungeert nu als de spelleider, ophouder van de regels en moedigt andere spelers aan om dingen interessant te houden!

De Reapers

Enkele oude bekenden komen hier naar voren, maar ook nieuwe gezichten.

Shoka is als Reaper één van de spelleiders van de Reapers’ Game. Ze is op het moment niet zo blij met hoe het spel verloopt en hoopt er niet-zo-stiekem op dat iemand alles goed op de kop zet. Kariya en Uzuki zijn bekende gezichten. Kariya is een veteraan onder de Reapers, zonder aspiratie voor meer. Vroeger werkte hij samen met Uzuki maar op dit moment werkt hij solo. Wat er niet is verandert is de altijd iconische lolly in zijn hand. Uzuki was altijd ambitieus en helemaal ingesteld op de top bereiken. Het lijkt erop dat dit is verandert, maar het is niet zeker waarom. Haar temperament is in ieder geval nog hetzelfde! Ze werkte eerst met Kariya, maar handelt op dit moment solo.

Locaties en muziek

Het spel speelt zich af in Shibuya, Tokyo. Sommige beelden zijn herkenbaar, maar de stad heeft een nieuwe look gekregen en ziet er mooier uit dan ooit. De soundtrack wordt deze keer weer verzorgd door Takeharu Ishimoto, die ook verantwoordelijk was voor het vorige deel. Naast nieuwe nummers heeft hij ook een paar klassiekers in een nieuw jasje gestoken zoals Twister en Calling.

De Reaper Pin en unieke krachten

De Reaper Pin is, net als in het vorige deel, een bewijs dat je een speler bent in de Reapers’ Game, maar het wakkert ook de psychische krachten aan van de gebruiker! Elk karakter heeft unieke krachten. Rindo heeft de kracht om tijd terug te draaien, om zo zijn acties aan te passen en te hopen op een betere uitkomst.

Er komt nog veel meer aan. Zo zijn er al enkele Pins bekend, waarmee je karakter speciale aanvallen kan doen. Je zult ook weer vechten tegen Noise, en deze keer zullen er pittig overweldigende monsters in je pad staan! Hou het spel in de gaten want NEO: The World Ends With You komt 27 juli dit jaar uit op de Nintendo Switch!