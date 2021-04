[Review] Saviors of Sapphire Wings & Strangers of Sword City Revisited

Saviors of Sapphire Wings legt de nadruk op het verhaal en is daarmee duidelijk een verhalende dungeon crawler. Je wordt daarom ook direct in een wereld gegooid zonder echt informatie te krijgen. Naarmate je je door de kerker heen beukt kom je steeds wat meer te weten over het verhaal. Als speler behoor je tot de groep Knights of Round die als taak hebben een duistere heerser Ol=Ohma te verslaan. Je faalt hier echter in en jaren na deze poging word je opnieuw wakker in een andere wereld. Met de Knights of Round verslagen zul je op pad moeten om een nieuwe Knights of Round op te zetten en de strijd opnieuw met Ol=Ohma moeten aangaan.

Dat is meteen een van de sterke punten in Saviors. Elk personage is goed uitgewerkt met eigen persoonlijkheden, krachten, zwaktes en uiterlijken. Of ze nu hun eigen redenen hebben om Ol=Ohma te verslaan of niet. Naarmate het spel verder gaat zul je meer leren over je teamgenoten, hun geschiedenis, beweegredenen en verlangens. Hierdoor leef je meer mee met de wereld en dat maakt het verhaal echt goed.

Helaas is de gameplay een stuk lastiger om in te komen door de flinke diepgang die het heeft. Ondertussen heb ik talloze rpg’s gespeeld en nog werd ik overweldigd door alle menu’s, hoe alles in elkaar zat en wat er nu precies mogelijk was. Er zijn geen echte tutorials en je wordt gewoon aan je lot overgelaten. Wanneer je echter alle menu’s door hebt valt het wel mee. De barrière is dus voornamelijk de moeite die je moet doen om de systemen te begrijpen.

Zo hebben personages stats, classes, vaardigheden, onderlinge relaties en uitrusting die je allemaal kunt verbeteren via spelelementen. Zo zorgen hogere levels natuurlijk voor hogere stats, maar zal je betere uitrusting moeten maken in de Forge. De onderlinge relaties zijn juist weer lange tekst scènes waar jouw antwoorden een positief of negatief effect hebben op de relatie met een ander personage.

De dungeons zijn redelijk standaard opgebouwd zoals een gemiddelde dungeon crawler. In een first-person perspectief loop je door de gangen van een 3D gebied, iets wat door de stijl van de rest van het spel erg buiten de boot valt in beleving. Waar de rest uit hoge kwaliteit 2D tekeningen bestaat, voelt de lege wereld aan alsof het uit een ander spel komt. Het is niet lelijk, maar het voelt alsof het er niet hoort. Bovendien heeft de besturing door deze gebieden een flink hoge gevoeligheid dus ik knalde regelmatig tegen muren aan. Dit zorgde ook weer voor de nodige frustratie.

Waar grafisch zeker nog verbetering had kunnen komen, zijn de gevechten. Er gebeurt zo ongelooflijk weinig dat er doorheen rushen het beste is wat je kunt doen. Animaties ontbreken bijna volledig en dat is enorm zonde voor de immersie van het spel.

De audio is dan best wel weer goed. Afgezien van enkele nummers die wel redelijk generiek aanvoelen, past de muziek goed bij het type spel. Het is niet bijzonder, maar ook niet slecht. De geluidseffecten in de dungeons zijn wel goed uitgewerkt en brengt vaak een extra levendigheid met zich mee naar het spel. Zo heb je bijvoorbeeld de wind die op de achtergrond blijft blazen.

Conclusie

Saviors of Sapphire Wings moet het vooral van zijn sterke verhaal hebben. De gameplay voelt outdated aan en het geeft amper uitleg over alles. Het is in elk geval niet echt geschikt voor beginners. Dit heeft voornamelijk te maken met de gooi in het diepe aan het begin en niet betreffende de echte moeilijkheidsgraad.

Eindcijfer: 7.0