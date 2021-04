There Is No Game: Wrong Dimension vanaf vandaag (niet) beschikbaar op Nintendo Switch

Er is geen spel!

Er is geen spel hier, dus ga vooral niet overal op klikken! Er is niks te zien. Of toch wel? Tijdens de Indie World showcase werd There Is No Game: Wrong Dimension aangekondigd. Het spel is nu al te downloaden via de Nintendo Switch.

Dit spel neemt je mee op een avontuur waar je totaal niet om gevraagd hebt. Het is een point&click avontuur, dus je ontdekt en speelt door op alles te klikken wat je ziet. Je probeert de weg naar huis te vinden, maar het spel neemt je mee in allerlei gekke avonturen. Of toch niet, sinds er helemaal geen spel is…