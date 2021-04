The House Of The Dead: Remake komt later dit jaar naar de Switch

Zombies afknallen in deze remake van SEGA's arcade klassieker.

The House Of The Dead-serie is een reeks arcadespellen waarin je hordes zombies omver moet schieten en het moet opnemen tegen gruwelijke eindbazen. Het eerste deel van deze on-rail shooter verscheen in 1996 in de arcadehallen en werd later uitgebracht voor de SEGA Saturn. Deze klassieker zal later dit jaar een remake krijgen welke ook naar de Nintendo Switch komt.

De remake van The House Of The Dead wordt ontwikkeld door Forever Entertainment en moet onder andere sterk verbeterde graphics krijgen zodat de game weer fris en modern oogt. Ook op het gebied van gameplay zullen de nodige aanpassingen worden gedaan om The House Of The Dead: Remake te laten voldoen aan de moderne standaarden. Later dit jaar komt de game naar de Switch maar een releasedatum is nog niet bekend. Wél is onderstaande trailer vrijgegeven.