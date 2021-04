Nintendo Switch Lite krijgt nieuwe kleur

Vanaf 7 mei verschijnt er een blauwe variant van de Nintendo Switch Lite.

Bijna twee jaar geleden werd de Nintendo Switch Lite aangekondigd. De Switch Lite is, doordat deze iets kleiner is dan de normale Switch, ideaal om mee te nemen. Wel heeft deze console hierdoor iets moeten inleveren, zo is deze neit te gebruiken in een dock en zijn de Joy-Con niet afneembaar. De Switch Lite is al in enkele kleuren (turkoois, grijs, geel en koraal) verkrijgbaar, maar binnenkort komt er een nieuwe kleur bij.

Nintendo heeft via onderstaande tweet laten weten dat we binnenkort aan de slag kunnen met een blauwe variant van de Nintendo Switch Lite. Deze zal bij ons vanaf 7 mei verkrijgbaar zijn in de winkels. Heb jij al een Nintendo Switch Lite, of ben jij door deze nieuwe kleur geneigd om een Nintendo Switch Lite te kopen? Laat het ons weten in de reacties!

Speciaal voor jou: een #NintendoSwitchLite in het blauw! 💙



Verkrijgbaar vanaf 7 mei: https://t.co/PFlX03ANdO pic.twitter.com/PnBpd9SUZo — Nintendo Nederland (@NintendoNL) April 13, 2021 Nin