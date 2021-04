Twijfel je nog of Poison Control écht wel wat voor je is?

Poison Control komt 16 april uit in Nederland op de Nintendo Switch. Met de trailers die er zijn was je misschien al overtuigd, maar gameplay zien werkt voor velen toch nét even wat fijner om te kijken of een spel wel echt wat voor ze is.

Daily Nintendo binnenkort met een uitvoerige review, maar mocht je in de tussentijd al willen weten hoe het spel er daadwerkelijk uit ziet, dan kun je in de video hieronder alvast de eerste 110 minuten van Poison Control bekijken.

Poison Control is een actie-rpg-shooter waarin je als “Poisonette” speelt in de hel. De plek wordt geteisterd door de wanhoop en angsten van mensen, waar zielen in vast komen te zitten. Aan jou de taak om ze te bevrijden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn rare wezens ontstaan uit deze angst en wanhoop, en er zijn ook nog eens andere Poisonettes die zo hun eigen ideeën hebben over wat er moet gebeuren.

Poison Control van Nippon Ichi Software komt 16 april digitaal en fysiek beschikbaar voor de Nintendo Switch. Ben jij er al over uit?