Pile Up! krijgt nieuwe trailer

Plezier met kartonnen dozen.

Het is alweer een tijdje geleden dat Pile Up! werd aangekondigd voor de Nintendo Switch. In 2019 kregen we te horen dat de game naar Nintendo’s hybride console zou komen, maar daarna bleef het lange tijd stil rondom de game. Daar is nu verandering in gekomen. We weten niet alleen dat de game deze zomer moet uitkomen, ook is er een gloednieuwe trailer verschenen welke je hieronder kunt bekijken. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Pile Up! kun je alleen spelen, maar ook met maximaal 3 andere vrienden. Je speelt als een kartonnen doos, in een kartonnen wereld. In dit spel is het de bedoeling dat je samen werkt met vrienden om verschillende levels te halen. Zo is het soms de bedoeling dat iedereen op elkaar gaat staan, of dat de één een knop indrukt, zodat de ander door een poort kan. Verder heeft deze game een aantal minigames als voetbal. Ook kun je het uiterlijk van jouw kartonnen doos veranderen.