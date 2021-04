First 4 Figures teased Revali beeldje, Zelda: Breath of The Wild ‘Champion Series’ in de maak

First 4 Figures, bekend voor hoogstaande beeldjes, heeft in een teaser video een belangrijk karakter laten zien van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Wie? Revali! De Rito Kampioen uit het spel is de eerste van de belangrijke kampioenen waarvan een beeldje wordt gemaakt.

Tijdens een Q&A-sessie met Community Manager Dabid van First 4 Figures, werd onthuld dat Revali op dit moment al in de fysieke fase van ontwikkeling is. In een video hieronder kun je al een sneak peek krijgen van hoe het karakter er uit zal zien.

Revali is de eerste in een nieuwe reeks genaamd de ‘Champion Series’ waarin we verwachten (naast Revali) ook Daruk, Mipha en Urbosa te zullen zien uit Breath of the Wild.

Op de site zijn Zelda en Link uit het spel al beschikbaar. De grootte van deze beeldjes is zo’n 24 centimeter, dus deze nieuwe reeks zal hoogstwaarschijnlijk in vergelijkbare groottes verkrijgbaar worden.

Er is nog geen release datum bekend, maar we houden je op de hoogte! Welk van deze reeks kijk je het meeste naar uit?