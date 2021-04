[Special] Met deze tips eindig je hoger in PAC-MAN 99!

Al helemaal verslaafd aan PAC-MAN 99 maar eindig je nog niet zo hoog? Deze tips kunnen je zomaar eens naar de eerste plek brengen!

De nieuwste gratis te spelen multiplayer-titel voor Nintendo Switch Online-leden is PAC-MAN 99. In deze game neem je het op tegen 98 andere spelers met als doel als laatste over te blijven, iets wat behoorlijk verslavend en vooral erg leuk kan zijn. Als laatste overblijven klinkt echter makkelijker dan dat het is, maar met onderstaande tips kom je ongetwijfeld een stuk veder!

Eerst kort nog even de basis. Want wat is nu eigenlijk de bedoeling van de game? Net zoals in de originele PAC-MAN is het natuurlijk de bedoeling om alle bolletjes op te eten, zonder dat je door de spookjes geraakt wordt. Echter is er een twist: door, net zoals in het originele spel, power pellets te eten, kun je daarna de spookjes eten. Zodra je een spookje eet zal deze echter gelijk veranderen in een jammer PAC-MAN in het level van iemand anders. Als je geraakt wordt door deze jammer PAC-MAN, zal jouw snelheid omlaag gaan waardoor de kans groter wordt dat een spookje jou te pakken krijgt. Daarnaast verschijnen er slapende spookjes die je in jouw voordeel kunt gebruiken om meer jammer PAC-MAN naar andere spelers te sturen en beschik je over verschillende power-ups.

Heb je de basis eenmaal onder de knie? Dat zal gelukkig niet zo lastig zijn, maar dan moet je nog eerste zien te worden. Wij hebben hieronder een aantal handige tips voor je!

Gebruik je power-ups!

De power-ups zie je aan de zijkant van het scherm en kunnen worden geselecteerd met Y, X, B en A-knoppen. onderschat het gebruik hiervan niet, want ze zijn écht van grote waarde. Als je de power-mode gebruikt, kan PAC-MAN een treffer van een spookje hebben, terwijl de speed-modus PAC-MAN veel sneller dan normaal laat bewegen, heel handig! Wissel regelmatig tussen de power-ups om uit moeilijke situaties te komen waarin spookjes je anders in het nauw zouden drijven. Hoe beter je de juiste power-up in de juiste situatie kunt gebruiken, hoe verder je zult komen.

Eet niet alle power pellets in een keer op!

De power pellets zijn zo’n beetje het belangrijkste in het spel, immers kun je dan spookjes opeten waarmee je niet alleen je eigen leven tijdelijk zeker stelt, je maakt het tegenstanders daar uiteindelijk ook lastiger mee. Je hebt wellicht snel de neiging om de power pellets snel te pakken, maar je kunt de power pallets beter even laten staan tot je ze écht nodig hebt. Té lang wachten is ook niet slim, want dan zullen tegenstanders hun zinnen op jou gaan zetten. Zoek hierin de beste balans om het jezelf gemakkelijker te maken. Probeer ook niet de volgende power pellet te pakken wanneer de andere bijna is afgelopen. Het klinkt aantrekkelijk om achter elkaar spookjes op te eten, maar zelden zal dit werken en eindig je al snel zonder power pellets.

Eet de spookslangen!

Aan de linker- en rechterkant van het scherm staan ​​rijen met slapende spookjes en deze kunnen worden opgegeten zonder een power pellet te gebruiken. Doe dit zoveel mogelijk en ze zullen zich aansluiten bij een van de andere vier spookjes en een angstaanjagende spookslang te worden. Vormen ze dan uiteindelijk een ‘trein’ dan is het zaak om deze met een power pellet te pakken om ze naar het scherm van een tegenstander te sturen. Deze krijgt het dan een stuk lastiger! Kies wel verstandig op welke tegenstander je ze afstuurt, dat kun je immers niet voor niets kiezen. Zo is de keuze ‘knockout’ veiliger in het begin van het potje om zo snel spelers weg te werken. Word je juist constant zelf aangevallen? Gebruik dan de counter-optie om spelers aan te vallen die jou ook raken. Ook ‘hunter’ kan handig zijn, maar kies deze wanneer je je wilt richten op diegene die de meeste KO’s heeft.

Maak gebruik van het fruit

Naast de pallets is er ook fruit in het midden van het veldje te vinden, en deze zijn er niet alleen voor de punten. Dit fruitstukje herstelt namelijk ook alle pellets, Power Pellets en slapende spookjes, zodat je weer veiliger bent en meer mogelijkheden hebt om andere spelers het lastiger te maken. Is het fruit er even niet? Concentreer je dan op het eten van de kleinere pellets, en het fruit zal snel terugkomen. Wist je trouwens al dat het eten van fruit ook je spooksilhouetjes weer terug laat komen? Wel zo handig!

In het nauw? Maak de juiste keuze

Tijdens het spelen zul je al snel merken dat je veldje vol komt te zitten met witte of zelfs rode PAC-MEN. Witte zorgen ervoor dat je snelheid aanzienlijk lager zal worden terwijl de rode varianten meteen zorgen dat je dood bent wanneer je ze raakt. Maak dus in alle hectiek, als je moet kiezen, altijd de keuze om de witte aan te raken in plaats van de rode. Rode zul je koste wat het kost moeten ontwijken.

En tot slot, oefenen. Je zult merken dat je de game steeds beter onder de knie gaat krijgen. Easy to learn, hard to master is de beste omschrijving van PAC-MAN 99! Is het jou uiteindelijk gelukt om de felbegeerde eerste plek te behalen? Laat het ons dan vooral hieronder weten in de vorm van een reactie!