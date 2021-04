Het laatste deel in de Cold Steel-saga is hier! Lees nu onze spoiler-vrije review.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 is het laatste deel binnen de Cold Steel-tetralogie en sluit het hoofdverhaal van deze saga af. Het vierde deel begint waarbij het derde deel geëindigd is en gaat dus direct verder met het hoofdverhaal. Dit kan lastig zijn voor mensen die met dit deel voor het eerst kennis maken met de serie. Het is hierbij dus ook absoluut niet aan te raden om dit spel als eerste te spelen in de reeks. Deze review is geschreven vanuit een punt als je dit deel wél als eerste zou spelen. Let hier dus op.

Niet geschikt voor nieuwelingen

Voor deze review wilde ik zoveel mogelijk research doen naar het verhaal van de gehele Cold Steel-saga. Dit ging op zich prima, aangezien er een recap-functie in het vierde deel is ingebouwd. Deze brengt je aardig bij met het verhaal en legt je in grote lijnen uit op welk punt je verdergaat in dit nieuwe deel. Niet alleen het verhaal wordt hierin uitgelegd, maar ook verschillende facties en karakters. Toch is dit niet ideaal voor een beginneling. Je spoilt hiermee namelijk alle games in de serie en het is een redelijk magere recap, je hebt de vorige games dus ook echt nodig om optimaal te kunnen genieten. Wél zorgt de recap-functie ervoor dat deel 4 speelbaar is voor nieuwkomers. Gelukkig maar, want dat is het spel ook echt waard!

Dit alles maakte het nog best lastig om de game te reviewen wanneer je de vorige delen van de spellen niet hebt gespeeld, aangezien je een hele portie aan content mist. Zo wordt er zowel in het verhaal als tijdens de gameplay geen rekening gehouden met complete nieuwelingen en verwacht het spel dat je het gameplay systeem kent van de vorige delen. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel heeft vrijwel altijd dezelfde graphics, gameplay en story aangehouden. Daarom is het zo belangrijk dat je voor dit spel de andere titels speelt, aangezien het nodig is om helemaal van het spel te genieten.

Een gigantisch en duidelijk doorlopend verhaal

Het verhaal is redelijk complex en steekt goed in elkaar. Ondank het enorm grote rooster dat in de vierde game zit, wordt er zorgvuldig aandacht besteed aan alle karakters. Hiermee worden ze verder ontwikkeld en krijgt ieder karakter wel zijn eigen progressie in het verhaal. Dit is iets wat je niet vaak ziet in videogames, meestal als er te veel karakters zijn, dan worden er een paar niet uitgewerkt. Dankzij de enorme reeks aan verschillende facties, gebieden, personages en lore voelt het spel nooit saai. Het enige moment waarbij ik me wat verveelde met het verhaal was in het begin, maar dat loste zich al snel op naarmate het verhaal zich ontwikkelde. Daarbij werd ook duidelijk dat het beginstuk noodzakelijk was om bepaalde verhaalelementen te onderbouwen.

Dankzij dit spel ben ik wel echt gemotiveerd om de andere delen te spelen, aangezien het verhaal van het spel super goed in elkaar steekt. Het pakt elementen van alle spellen uit de Cold Steel-saga en zelfs van series ervoor en stopt dit allemaal in één samenhangend verhaal. Je leest het goed, er komen ook karakters voor van de Trails in the Sky-saga. Gelukkig hoef je deze niet helemaal te spelen als je het verhaal helemaal wilt begrijpen en zijn alleen de Cold Steel-games noodzakelijk. Toch kun je nog meer genieten van dit spel als je de Trails in the Sky-games hebt gespeeld, aangezien je een paar verwijzingen naar die spellen wel snapt. Verder wordt ook de Crossbell Trails-serie gespoiled die nog niet eens gelokaliseerd is, wat ik best wel krom vind. Qua toegankelijkheid is dit spel echt niet fijn om mee te beginnen.

Vechten als een team

Je kunt het beste dit deel even wegleggen en eerst de andere Trails-games spelen, waar niet iedereen zin in zal hebben. Daarom is de Cold Steel-saga noodzakelijk en niet de andere Trails-games. Deze serie is tenslotte een van de weinige JRPG-series die het van je verwacht om ALLE games in de gehele serie te spelen. Helaas duren deze titels individueel meestal meer dan 100 uur per spel, dus als je dit wilt ondernemen ben je wel even bezig.

In gevechten speel je als verschillende personages die je onderling aan elkaar kunt koppelen. Met dit koppelsysteem kunnen personages elkaar ondersteunen bij aanvallen en helpen bij het beschermen tegen gevaar. Zo heb je soms een Link Attack waarbij je de keuze krijgt uit drie verschillende aanvallen. Burst, Rush en Assist hebben elk hun eigen functie binnen gevechten en worden op andere momenten gebruikt. Het moment ligt namelijk aan het type monster dat je bevecht en of je hier zomaar op af kunt rennen of voorzichtig moet zijn.

Verder moet je rekening houden met je omgeving, aangezien je in deze series kunt rondrennen tijdens gevechten. Je loopt tijdens de gevechten rond en valt de vijanden aan met verschillende aanvallen. Deze aanvallen hebben elk hun eigen bereik binnen het gebied, let hier dus op. Ik vond het wel heel leuk om met de gigantische cast aan karakters te mix en matchen om zo strategieën te bedenken voor gevechten. Er is nooit een saai moment te beleven in gevechten, vooral niet als de personages in het spel in een vechtrobot springen.

Grafisch niet fantastisch

Zoals ik al zei, is redelijk veel onveranderd gebleven sinds Cold Steel 1 uitkwam. Dat merk je soms ook aan de graphics. Zo zijn de animaties soms redelijk stijfjes en valt er nog wel wat te verbeteren op het grafisch gebied. Het spel ziet er niet slecht uit maar wel krijg je tijdens het spelen het gevoel dat ze er meer uit hadden kunnen halen als ze een nieuwe engine hadden ontwikkeld. De gameplay en het verhaal zitten fantastisch in elkaar, waardoor het jammer is dat er niet de moeite is genomen het spel grafisch mooier te maken.

De muziek is echter wél van hoge kwaliteit en is in principe alles wat je zou willen van een JRPG OST en meer. Het heeft zijn eigen stijl, past goed bij de omgevingen en weet op een goede manier de toon van het verhaal neer te zetten. Ook de stemacteurs weten de vele personages met hun eigen persoonlijkheid heel goed neer te zetten. Dit zorgde er ook weer voor dat het verhaal me meer en meer ging boeien. De karakters in het spel zijn tenslotte een van de vele hoogtepunten.

Conclusie

Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 is een ENORM spel waar je makkelijk 100+ uur in kunt steken. Zo heeft het spel een enorm verhaal, minigames, sidequests, karakter evenementen en zoveel meer. Door het verhaal en de karakters wil ik nog meer van deze serie zien en zal zeker de vorige delen gaan spelen. Deze serie is zeker een aanrader voor de gamers onder ons die het niet erg vinden om verschillende games te spelen voor één verhaal. Als je het verhaal eenmaal snapt en de karakters allemaal kent, is dit spel makkelijk een van de beste JRPG’s op de markt.

Eindcijfer: 9,2