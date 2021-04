Puzzelgame The Last Cube komt eraan

Puzzel door een bijzondere wereld als kubus met bijzondere krachten

Later dit jaar komt er een nieuwe puzzelgame naar de Nintendo Switch: The Last Cube. Het spel wordt gemaakt door Improx Games en lijkt hun grootste project tot dusver te zijn.



Het idee van de puzzels klinkt eenvoudig: Je bent een kubus en je moet jezelf door verschillende levels heen manoeuvreren. Wat de trailer en omschrijving echter laten zien is dat er verschillende elementen bij komen kijken.

Naast dat de levels waar je doorheen puzzelt verschillende uitdagingen kennen, kun je de kubus ook aanpassen.

Door stickers op de kanten van de kubus te plaatsen krijg je beschikking over verscheidene, sticker-specifieke, krachten die je nodig hebt om het level te behalen. De levels zullen verborgen extra’s bevatten en verschillende manieren hebben om ze op te lossen. Daarbovenop zal The Last Cube een verhaal bevatten waarmee je als speler gaandeweg het verhaal achter deze wereld ontdekt.

Het spel ziet er ook grafisch mooi vormgegeven uit, en de trailer laat ook zien dat de puzzels al snel hersenkrakend moeilijk kunnen worden. Kijk maar eens naar de trailer hieronder.

The Last Cube komt later dit jaar naar verschillende platformen waaronder dus ook de Nintendo Switch, maar een specifieke datum is nog niet bekend.