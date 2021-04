The Last Kids on Earth and the Staff of Doom krijgt nieuwe trailer

Welke in het teken staat van het verhaal!

In november 2020 werd er door Outright Games, Atomic Cartoons, Stage Clear Studios en Cyber Group Studios aangekondigd dat The Last Kids on Earth and the Staff of Doom naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Echter was er toen nog geen exacte releasedatum bekend, maar deze hebben we nu wel. Switch-bezitters kunnen namelijk vanaf 4 juni 2021 met dit actiespel aan de slag gaan. Bovendien is er vandaag ook een nieuwe trailer online gezet, welke helemaal in teken staan van het verhaal.

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom speelt zich af in een spookachtige wereld waarin spelers grote levels kunnen verkennen. Als de helden Jack, Quint, June en Dirk versla je grote groepen zombies om zo alle missende stukjes van de zogenoemde Staff of Doom te verzamelen. Tevens zullen fans van de Netflix-serie blij zijn om te horen dat de originele stemacteurs opnieuw de hoofdpersonages hebben ingesproken. Verder is deze actiegame zowel alleen als met drie andere spelers te spelen voor nog meer speelplezier.

Ben je benieuwd geworden naar de nieuwe trailer? Bekijk dan onderstaande video.