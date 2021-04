[Review] El Hijo – A Wild West Tale

Op avontuur in het Wilde Westen!

In de zomer van 2019 kregen een aantal leden van onze redactie al de kans om tijdens de Gamescom aan de slag te gaan met El Hijo – A Wild West Tale. Inmiddels is dit stealth-spel al bijna twee weken beschikbaar en wij kregen nu ook de kans om een review te schrijven. Zelf heb ik helemaal nog geen ervaring met dit genre, maar des te leuker vond ik het om deze game een kans te geven. De titel is trouwens te spelen op verschillende consoles, al nemen we in deze review een kijkje naar de Nintendo Switch-versie.

Het verhaal

In El Hijo – A Wild West Tale speel je als een zesjarig jongetje, genaamd El Hijo, en zijn moeder. Alhoewel dit in eerste instantie erg vredig klinkt, wordt in het openingsfilmpje al meteen duidelijk dat hun boerderij in brand is gezet door een stelletje bandieten. Als er geen andere uitweg meer lijkt te zijn vluchten ze samen naar het dichtstbijzijnde klooster, waar de moeder haar zoontje achterlaat om hem te beschermen. Echter lijkt er iets aan de hand te zijn met dit klooster en daarom probeer jij in dit avontuur te ontsnappen en op zoek te gaan naar je moeder.

Gameplay

Wat mij meteen in het eerste level al opviel, is dat de besturing en het doel van het spel erg goed en duidelijk worden uitgelegd. Aan het begin leer je al snel om te rennen, het vogelperspectief te gebruiken, waarom je door de schaduw moet lopen en hoe je moet hurken. Al deze technieken zul je in 30 verschillende levels op een originele manier moeten gebruiken. Tevens krijg je bij elk nieuw voorwerp dat je vrijspeelt ook een uitleg waardoor El Hijo – A Wild West Tale erg toegankelijk is voor elke speler.

Zoals ik daarnet al aangaf, zul je in elk level met gebruik van allerlei technieken ongezien langs mensen moeten lopen. Je zult je bijvoorbeeld moeten verstoppen in de schaduw, in een pot of achter een gordijn. Dit klinkt misschien heel makkelijk, maar toch zit er een goede balans in moeilijkheidsgraad. Je moet namelijk goed kijken of je niet in het zicht staat van mensen, maar gelukkig komt het vogelperspectief hier goed van pas. Als je de vogel die je aan het begin van je avontuur kreeg namelijk laat vliegen, dan kun je duidelijk zien naar welke kant iemand kijkt. Soms lukt het helemaal niet om langs iemand te lopen en zul je een andere manier moeten vinden. Je hebt als speler gelukkig ook de mogelijkheid om mensen af te leiden met een katapult en later in het spel zelfs met rookbommen en speelgoed. Wat trouwens een leuke verrassing was om te zien is dat je niet alleen als El Hijo speelt, maar ook als zijn moeder. Uiteraard heeft de moeder meer ervaring met verschillende dingen en zitten de levels dan ook anders in elkaar. De moeder kan bijvoorbeeld aan een railing hangen, verder schieten met de katapult en zelfs springen. Dit zorgt voor een leuke afwisseling en nog meer variatie in alle levels.

Ondanks dat je El Hijo – A Wild West Tale als ervaren gamer vrij snel uit kunt spelen, is er toch aan het einde van dit spel genoeg te doen. In elk level kun je namelijk een bepaald aantal kinderen inspireren. Om bij die kinderen te komen zul je natuurlijk ongezien langs andere personages moeten lopen, wat soms nog best wel lastig kan zijn. Wat ik leuk vind is dat je door deze kinderen te inspireren verschillende afbeeldingen vrijspeelt. Alhoewel dit idee niet heel spannend is, zien de afbeeldingen die je in de galerij kunt bekijken er echt mooi uit. Zo is op de eerste plaatje een poster te zien waarop staat dat El Hijo vermist wordt en op het tweede plaatje zie je het jongetje in allerlei verschillende outfits. In totaal zijn er maar liefst 29 afbeeldingen te bemachtigen, dus dat is een mooi aantal om de speelduur van deze game te verlengen.

Audiovisueel

Zoals de naam van deze titel al weggeeft, speelt dit spel zich af in het Wilde Westen. Ondanks dat ik de stijl van deze game over het algemeen mooi vind, is het kleurgebruik helaas niet zo goed. Het oogt namelijk best eentonig omdat je je of in een vrij donker gebouw bent of in een woestijn. Hierdoor worden veel van dezelfde kleuren gebruikt, waardoor het spel niet echt van het scherm afspringt. Wel moet ik zeggen dat er aan vele de details is gedacht, want als je bijvoorbeeld in een mijnschacht loopt zie je daadwerkelijk bijpassend gereedschap op de grond liggen.

Ondanks dat het op gebied van gameplay en uiterlijk meer dan prima is, ben ik toch een stuk minder te spreken over de audio in dit spel: er wordt namelijk continu dezelfde muziek afgespeeld. Dit had dat niet zo’n groot probleem hoeven te zijn, maar helaas klinkt de muziek zelf ook niet heel spannend of vrolijk. Wel zijn de benodigde geluidseffecten van bijvoorbeeld de wind, vogels, kippen en wapens aanwezig, maar toch merkte ik dat ik tijdens het spelen liever naar iets anders zou willen luisteren. Hierdoor is het toch wel duidelijk dat de muziek amper iets toevoegd aan deze titel, wat een gemiste kans is geweest aangezien muziek vaak een grote rol in games speelt.

Conclusie

El Hijo – A Wild West Tale gaat over de digitale toonbank voor een bedrag van €19,99. Voor dat geld haal je een prima spel in huis waar je als fan van dit genre zeker veel plezier mee zal beleven. Alle levels zitten goed in elkaar en hebben bovendien bijna allemaal een ander thema. Het is wel jammer dat de levels nogal op elkaar lijken vanwege het kleurgebruik, maar een groot minpunt is vooral de muziek. Toch wil dat zeker niet zeggen dat deze game niet goed is, maar hierdoor voelt El Hijo – A Wild West Tale helaas wel iets minder speciaal aan.

Eindcijfer: 6,6