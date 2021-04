Miitopia krijgt een nieuwe trailer

Mii krijg je niet klein!

Eerder dit jaar werd er in februari tijdens een Nintendo Direct bekendgemaakt dat Miitopia op 21 mei 2021 naar de Nintendo’s hybride console gaat komen. Ondanks dat Switch-bezitters ongetwijfeld blij waren met deze aankondiging, moesten we het doen meer een vrij korte trailer. Gelukkig is daar vandaag verandering in gekomen, want er is namelijk een nieuwe trailer op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland verschenen. In de trailer die je onderaan dit artikel kunt bekijken komen we onder andere meer te weten over nieuwe functies en natuurlijk de gameplay zelf.

Miitopia is een game waarin je op een hilarisch avontuur gaat met jouw favoriete Mii-personages die je zelf kunt ontwerpen. Of jij jezelf een dappere held vindt of de meest prachtige prinses allertijde, jij bepaalt wie de hoofdrol speelt in dit verhaal. Ondanks dat Miitopia eerder al verscheen op de Nintendo 3DS, komt de titel terug met nog meer elementen om alles leuk en interessant te houden. Zo kun je niet alleen vrienden en vijanden als bondgenoot hebben, maar ook een paard.

Kijk jij uit naar dit geweldige avontuur? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!