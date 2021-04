[Review] Taxi Chaos

Weet Taxi Chaos te bewijzen dat er anno 2021 nog plek is voor een taxi-game?

Laten we even terug gaan naar het jaar 2000. SEGA’s Crazy Taxi was een grote hit in de arcadehallen en niet veel later kon ik een vrijwel perfecte port spelen op mijn SEGA Dreamcast. Crazy Taxi kende een simpele opzet maar werd al snel een van mijn favoriete games van die tijd. Zonder na te denken op geweldige muziek mensen van plek naar plek brengen met je taxi. Uiteraard door als een gek door de stad te scheuren en indien nodig alles omver te rijden, was gewoon écht leuk. Ontwikkelaar Team 6 Game Studio’s brengt ons na zo’n 20 jaar een spirituele opvolger van de game: Taxi Chaos. Weet deze game in de buurt te komen van het destijds geweldige Crazy Taxi?

Bijna identiek, maar…

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ja, de game weet in de buurt te komen, maar is bij lange na niet zo goed als Crazy Taxi zelf. Allereerst is de gameplay vrijwel identiek aan Crazy Taxi en dat is op zich een sterk punt. Overal in de stad staan mensen omringd door gekleurde cirkels welke jou roepen en ergens naartoe gebracht willen worden. Wanneer je bij hen stopt neem je de opdracht aan en mag je ze naar hun bestemming brengen. In de meest gebruikte mode, arcade, heb je zo’n anderhalve minuut als basistijd en telkens als je een passagier oppikt komt daar wat tijd bij. Het doel is om zoveel mogelijk passagiers naar hun bestemming te brengen en uiteindelijk een zo hoog mogelijke score te behalen. Deze opzet is een letterlijke kopie van Crazy Taxi en, eerlijk is eerlijk, dat is nog steeds erg leuk wanneer je even zin hebt om te gamen zonder na te denken. Doordat je de stad steeds beter leert kennen, lukt het je om steeds meer passagiers blij te maken binnen de beschikbare tijd. Ik kwam er al snel achter dat dit best nog verslavend werkt.

Maar waarom komt het spel dan slechts in de buurt van Crazy Taxi? Dat heeft alles te maken met de sfeer van het spel. Zo liet Crazy Taxi je door de stad scheuren onder het genot van een heerlijke muziek zoals The Offspring. Het klinkt misschien gek, maar dit versterkte de algemene ervaring enorm. Dat merk je wanneer je nu Taxi Chaos speelt, welke op geen enkele manier een boeiende soundtrack weet neer te zetten. Ook de Taxi Drivers zijn minder goed bedacht en een beetje nietszeggend. In Crazy Taxi bleven personages als Axel, Gena en Joe je echt bij en had je jouw persoonlijke favoriet. Dat is hier simpelweg minder het geval, omdat de personages er gewoon niet uitspringen en het niet uitmaakt met wie je speelt. Het betekent allemaal zeker niet dat Taxi Chaos niet leuk is om te spelen, maar het weet daardoor simpelweg niet het niveau van Crazy Taxi te behalen.

Slechts een stad

Ook jammer is dat er maar één stad is om in rond te rijden. Deze stad is vrij uitgebreid en zal best even voor variatie zorgen tijdens het rondrijden, maar na een tijdje spelen heb je toch behoefte aan een nieuwe stad. En waar de Crazy Taxi-spellen je altijd minimaal twee steden voorschotelden om door te rijden, is dat hier niet het geval. Dat hoeft niet erg te zijn als het prijskaartje daar ook naar is, maar Taxi Chaos kost €35, waardoor het opmerkelijk is dat er slechts een stad is om in rond te rijden. Ook de andere game modi vallen wel wat tegen. Je kunt vrij rondrijden of de expert mode kiezen, maar beide brengen weinig ‘nieuws’. In de expert mode zijn er geen pijlen die je vertellen waar heen te gaan, wat het behoorlijk lastig maakt.

Grafisch in orde

Zoals net al aangegeven stelt het geluid van het spel redelijk teleur, maar gelukkig zijn de graphics op de Nintendo Switch wel aardig in orde. De cartoony-stijl komt goed uit de verf en alles loopt soepel. Het gevoel van snelheid had net wat hoger mogen zijn, maar is absoluut niet storend. Wel hadden andere auto’s die door de stad rijden net wat meer detail mogen hebben. De stad is lekker levendig en waar het spel qua geluid wél goed op scoort, zijn de opmerkingen van de mensen die tegen je praten tijdens het rijden.

Conclusie

Taxi Chaos is best een vermakelijk spelletje geworden maar weet door tegenvallende muziek en beperkte content niet het niveau van de Crazy Taxi-games te behalen. Daarnaast heeft het spel te kampen met een te hoog prijskaartje, wat de beperkte content toch wat zwaarder laat wegen. Al met al zeker een aanrader wanneer de game eens in de aanbieding is.

Eindcijfer: 6,2