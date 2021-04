[Release Radar] Uitgelichte releases week 13

Elke week lichten we verschillende games voor je uit die aankomende week uitkomen, wel zo handig!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Lost Words: Beyond the Page

Verschijnt op: 6 april 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Lost Words: Beyond the Page is een 2D narrative adventure game welke begin 2020 werd aangekondigd voor de Nintendo Switch en aankomende week komt deze game na lang wachten dan eindelijk naar Nintendo’s hybride console. In Lost Words: Beyond the Page speel jij het avontuur van een jong meisje in het wonderbaarlijke land van Estoria. Je lost lastige puzzels op door delen van de wereld zelf te gebruiken maar ook door woorden te gebruiken uit het dagboek van dit jonge meisje. Daarnaast baan je je een weg door unieke platforming segmenten in een evoluerend en prachtig neergezet landschap. Benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer eens.

What the Dub?!

Verschijnt op: 8 april 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €6,99

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Wat The Dub ?! is een multiplayer partygame voor meerdere spelers waarin elke speler ontbrekende dialogen afmaakt uit hilarische en veelal vreselijke B-films, soms hopeloos verouderde en ook bizarre industriële films. Dit alles doe je met jouw eigen fantasie om het vooral zo gek mogelijk te maken. Spelers kijken uiteindelijk naar de gemaakte creaties en stemmen dan op de beste van allemaal. Met een vriendelijke prijs kan dit zomaar eens een perfecte partygame gaan worden. Check de trailer van de game hieronder voor meer informatie.

Cozy Grove

Verschijnt op: 8 april 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €13,99

Zin in een keer iets totaal anders? Cozy Grove is een life simulator en daarmee zeker een geval apart. Cozy Grove gaat namelijkover het dagelijkse leven op een eiland maar het level daar is behoorlijk anders dan je zou denken: het eiland heeft last van een geestenplaag. Als geestenscout is het jouw taak om ze te helpen in het hiernamaals. Bouw je eigen kamp en decoreer het met allerlei items die je kan vinden. Er zijn vele quests die te maken hebben met de geesten en jouw relatie met ze. Bouw, decoreer en knutsel, zo maak je je eiland helemaal eigen. Ook kun je vissen als rustgevende bezigheid. Klinkt dat allemaal nog een beetje vaag? Bekijk dan vooral onderstaande trailer eens!