[Review] Hatsune Miku Logic Paint S

Puzzelen met Hatsune Miku!

De virtuele popster Hatsune Miku is erg populair. Naast de verschillende muziek en zelfs concerten heeft Hatsune Miku ook wat spellen op haar naam. Zo is recentelijk ook Hatsune Miku Logic Paint S verschenen voor de Nintendo Switch. In dit spel zul je allerlei nonogrampuzzeltjes moeten oplossen met in de hoofdrol Hatsune Miku en een handjevol andere Vocaloid. Ben je benieuwd hoe dit puzzelspel uitpakt? Je leest het in deze review.

Een nonogram oplossen

Het doel van nonogrammen is om het verborgen plaatje te vinden door vakjes in te kleuren. De vakjes die je moet kleuren worden als hints weergegeven. Buiten de puzzel staat per rij en kolom hoeveel vakjes er gekleurd moeten worden. Als je een 5×5 diagram hebt én bij een rij staat het cijfer 5, dan moet je alle hokjes inkleuren. Je kan ook meerdere getallen bij een rij of kolom hebben. Staat er bijvoorbeeld 2 en daarna weer een 2, dan kleur je de eerste twee, sla je er een over en dan in de kleur je de laatste twee in. Staat er bijvoorbeeld (bij grotere puzzels) 2-3-5 dan zul je in die volgorde gekleurde vakjes achter elkaar vinden. Eerst twee achterelkaar, dan drie en dan vijf. Hoeveel vakjes daartussen zitten maakt niet uit, als het er maar minimaal één is. Nu heb ik zelf al eerder twee nonogram-spellen gereviewd en helaas mist dit spel een functie die ik in Murder by Numbers zag. Dat spel had een functie waar de cijfers van rijen en kolommen paars werden als je in die rij/kolom een kruisje of vakje kon invullen. In grote puzzels was dit erg prettig zodat je het overzicht niet kon verliezen. Wie weet dat dit spel met een update een soortgelijke functie introduceert.

Nonogrammen in Miku-stijl.

Lekker puzzelen!

Hatsune Miku Logic Paint S bevat een heleboel puzzels en ook met redelijk wat moeilijkheidsgraden. Je hebt de normale modus waar 345 puzzels op je staan te wachten. Deze zullen van kleine 5×5 puzzels langzaam uitgroeien tot 20×20 puzzels. Voor deze levels kun je per level drie sterren verdienen. Je krijgt er eentje als je de puzzel klaar hebt, eentje als je geen hints hebt gebruikt en eentje als je geen foute vakjes hebt geselecteerd. Deze sterren kun je vervolgens omwisselen voor nieuwe muziek. Ook zul je na het behalen van levels artwork vrijspelen welke je in de galerij op je gemak kan bekijken.

Alsof dat nog niet genoeg content was doet Hatsune Miku Logic Paint S er nog een schepje bovenop en biedt nog eens 8 grote puzzels aan bestaande uit 25 levels. Normale nonogrammen laten dus een plaatje zien, maar deze 25 levels vormen één groot plaatje. Een erg leuk concept en zorgt nog eens voor 200 extra puzzeltjes, wat voor een totaal van 545 puzzels zorgt. Content genoeg!

Kleine puzzels vormen samen een plaatje!

Audiovisueel

Het spel is in een schattige chibi stijl vormgegeven. In de Japanse tekenstijl kan je kiezen uit zes personages: Hatsune Miku, Kagamine Rin en Len, Luka, MEIKO en KAITO. De artstyle past goed bij de Hatsune Miku-spellen en maakt voor de puzzels niet echt wat uit. De muziek van het spel vol vocaloid-sterren is ook prima in orde. Zoals gezegd moet je de muziek één voor één vrij spelen met de sterren die je krijgt van de puzzels. In totaal kan je achttien nummers vrijspelen.

Conclusie

Met Hatsune Miku Logic Paint S staan er een heleboel puzzels op je te wachten. Je bent dus nog wel even zoet met de game. Ik mis echter wel een optie die rijen en kolommen een andere kleur geeft als daar mogelijke zetten zijn. Dit is echter een luxeprobleem en de nonogrammen zelf zijn prima. Voor een prijskaartje van €12,00 heb je 545 puzzels waar je je lang mee kan vermaken! Het is wel duidelijk op te merken dat dit voor fans van het Hatsune Miku-genre is gericht, maar mocht je van nonogram puzzels houden dan is dit spel zeker een aanrader.

Eindcijfer: 8,0