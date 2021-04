[Review] Balan Wonderworld

Is Balan Wonderworld eigenlijk wel zo wonderlijk als het lijkt?

Balan Wonderworld is een nieuwe titel van Square Enix en Arzest en is geregisseerd door Yuji Naka. Yuji Naka ken je wellicht van zowel de Nights- als Sonic-serie. Helaas staan de Sonic-games de afgelopen jaren niet altijd in een even goed daglicht en vielen veel titels tegen. Is Balan Wonderworld de grote redemption van Yuji Naka? Je leest het in deze review.

Harten in problemen

In het verhaal speel je als Leo Craig of Emma Cole, kinderen die samen de problemen in de harten van andere mensen willen oplossen met een reeks aan speciale krachten. Als ze op een dag het magische wezen Balan ontmoeten, worden ze een magische dimensie ingetrokken. In deze dimensie kunnen ze in de harten van andere mensen treden om te kijken wat er mankeert. Het is aan jou om alle twaalf de werelden te overwinnen en de problemen van de individuen op te lossen. Je hoeft dit niet alleen te doen, aangezien Balan soms een handje helpt. Dit gedeelte is wellicht het sterkste aspect van het spel. Zowel de video’s, esthetische atmosfeer en de subtiele wijze waarop het verhaal wordt toegelicht is heel mooi om te zien. Elke wereld heeft een eigen thema die bij de persoon hoort waarvan je het hart binnengaat. Helaas beginnen de problemen zich op te hopen zodra je in een wereld stapt.

Met het algemene design is niks mis, wel viel het me op dat de levels bijzonder leeg zijn. De platformelementen zijn redelijk basic en het spel introduceert op geen enkel punt een moeilijk te halen opstelling. Ook de puzzels zijn te makkelijk en het ligt veelal voor de hand wat er moet gebeuren. Daarnaast had het level design op veel vlaktes verbeterd kunnen worden. Een groot gedeelte van de tijd waarin ik Balan Wonderworld heb gespeeld had ik de impressie dat het spel gewoon nog niet klaar was. Soms loop je tegen vijanden aan, maar ook dit gebeurt haast nauwelijks. Als er dan eens een vijand tevoorschijn komt, heb je hem binnen 5 tellen dood omdat ze niks doen. Erg teleurstellend.

Teleurstellende gameplay

Ook de verschillende krachten zien er prima uit, maar werken vaak niet vloeiend in de daadwerkelijke gameplay. Veel aspecten aan deze krachten voelen enorm rommelig en zijn niet fijn om mee te spelen. De enige positieve aspecten aan het spel zijn enkel en alleen de verschillende designs en video’s die het spel te bieden heeft. Verder voelen ook de bazen vaak veel te makkelijk en vormen ze nooit echt een groot gevaar voor de speler. Binnen een minuut of drie heb je alweer een andere baas verslagen, wat ik jammer vond. Verder slaan de Balan minigames ook nergens op, deze minigames speel je zodra je een hoed van Balan hebt gevonden. Je moet hierbij goed timen wanneer de silhouette van Balan overeenkomt met zijn schaduw en dan op A drukken. Als je dit goed doet dan maakt hij een of andere komeet kapot? Het is nooit echt duidelijk wat hij nou eigenlijk aan het doen is…

Ik was persoonlijk voor het spelen heel enthousiast over de hub van Balan Wonderworld, The Island of Tims. Dit eiland zou blijkbaar een beetje hetzelfde werken als de Chao Garden in de Sonic Adventure games… Nou, ik ben nog nooit zo teleurgesteld in iets geweest. Je hebt bij de Tims geen invoer over welke kleuren ze uiteindelijk gaan hebben als je ze voert en je kunt niks met de Tims ondernemen. Ja je kunt ze oppakken, maar daar is ook niet echt een specifiek nut voor. Het hele concept van het eiland is wachten totdat je Tims genoeg werk voor je hebben gedaan zodat je een leeg stukje eiland erbij krijgt, waar je vervolgens ook niks mee kunt doen.

Esthetisch niet veel mis

Wat ik wel kan appreciëren is de esthetische kant van Balan Wonderworld, aangezien de gameplay echt bagger is. De muziek die wordt gebruikt past vaak goed bij de desbetreffende wereld waarin je je begeeft. Ook ben ik een fan van de wijze waarop de karakters, werelden en outfits van krachten eruit zien. Grafisch is het wel niet heel bijzonder, maar ik vind de ideeën die in een wereld tot uiting worden gebracht vaak erg creatief. Ook de video’s zijn van een hoge kwaliteit, het leek soms wel of het hele budget van het spel hieraan was opgegaan.

Conclusie

In het kort is er niet heel veel positiefs over Balan Wonderworld te vertellen. Het voert zijn werk als videogame gewoon niet goed uit. Als Balan Wonderworld een film was geweest, had het wellicht een hoger punt gekregen. Esthetisch raakt Balan Wonderworld veel punten, maar qua gameplay helaas niet. Wellicht dat dit spel wel geschikt is voor een kind die nieuw is in het genre platformers. Maar zelfs in deze klasse doen sommige games het gewoon beter.

Eindcijfer: 5,4