[Giveaway] Win Story of Seasons: Pioneers of Olive Town voor de Nintendo Switch

Eerder deze week kwam onze review van Story of Seasons: Pioneers of Olive Town online. Hierin heb je kunnen lezen dat Vera erg enthousiast is over dit boerderij-simulatiespel en daarom heeft ze de game beoordeeld met een prachtige 7,9. Zoals je in de titel al hebt kunnen lezen, mogen wij in samenwerking met Marvelous Europe en Vertigo 6 één digitaal exemplaar van Story of Seasons: Pioneers of Olive Town verloten. Meedoen aan deze giveaway is erg simpel en je hoeft alleen maar antwoord te geven op de volgende vraag: Als jij thuis een moestuin zou hebben, welke groente zou jij dan het liefst willen verbouwen?

Het antwoord kan trouwens niet goed of fout zijn, dus iedereen kan meedoen. Jullie hebben tot en met zaterdag 3 april de tijd om een reactie achterlaten en we zullen daarna zo snel mogelijk een winnaar kiezen. We wensen iedereen heel veel succes!

