[Review] My Universe – Cooking Star Restaurant

Hoe is het om jouw eigen restaurant te beheren? Je lees het in deze review.

Inmiddels kunnen we al best een hoop spellen uit de My Universe-serie spelen op de Nintendo Switch. Zo is het al mogelijk om een leraar te worden op een school, een kledingwinkel te beheren en in een dierenkliniek te werken. Sinds kort is daar weer een nieuwe titel bijgekomen onder de naam My Universe – Cooking Star Restaurant. Hierin kan iedereen aan de slag in de wereld van de gastronomie. Omdat de games uit de My Universe-serie veelal gericht zijn op de jongere doelgroep, houd ik daar uiteraard rekening mee in deze review. Zal My Universe – Cooking Star Restaurant een goede aanvulling zijn op de serie of kun je dit spel beter aan je voorbij laten gaan? Je leest het in deze review.

Open het restaurant van je dromen

My Universe – Cooking Star Restaurant staat helemaal in het teken van jouw eigen restaurant. Je zult in dit spel dus gaan koken, bedienen en alle gasten vriendelijk in ontvangst nemen. Voordat dit nieuwe avontuur gaat beginnen kies je uit één van de zes personages die je uiteindelijk een naam mag geven. Je hebt trouwens niet heel veel keuze, want alleen het geslacht en de huidskleur van de personages is anders. Uiteraard mag een pakkende naam voor jouw gloednieuwe restaurant ook niet ontbreken en deze mag jij dus verzinnen. Als al deze voorbereidingen dan eindelijk achter de rug zijn, gaat de game pas echt van start. Je wordt meteen verwelkomt bij het restaurant door Louise en wat mij daar meteen opviel is dat de naam die je hebt gekozen voor je restaurant op de voorgevel staat, wat ik een erg leuke verrassing vond. Helaas is het niet mogelijk om het gebouw naar jouw eigen smaak in te richten of bijvoorbeeld tafels en stoelen te verplaatsen en deze een andere kleur te geven, maar toch voelt het door het detail van de naam wel een beetje als jouw eigen restaurant.





Mag ik uw bestelling alstublieft?

De eerste opdracht die je krijgt is om samen met de Amerikaanse Chef-kok Michael een gerecht te maken voor Louise. Meteen hier laat je natuurlijk al de gastvrijheid zien en wacht je rustig op de bestelling van deze eerste speciale gast. Nadat je weet dat ze voor een lekker hamburger is gegaan ga je meteen aan de slag. Net zoals alle andere verrukkelijke gerechten in dit spel, die variëren van een bagel met zalm tot een heerlijke punt appeltaart, zal je van het begin tot het eind alles moeten doen. Omdat ik zelf een lange tijd in de horeca heb gewerkt, vond ik het super om te zien dat het soort ingrediënten die in de gerechten worden gebruikt vrij realistisch zijn. De ingrediënten die in dit spel in de maaltijden worden verwerkt gaan namelijk daadwerkelijk in dat soort gerechten. In het geval van de hamburger snij je tomaten, uien en kaas en strooi je lekkere kruiden over het stuk vlees.

De gameplay van My Universe – Cooking Star Restaurant doet me een beetje denken aan Cooking Mama, alleen heeft deze titel in mijn ogen veel meer te bieden. Je gebruikt tijdens het koken de joysticks en andere knoppen. Om verschillende acties uit te voeren moet je bijvoorbeeld een bepaalde beweging maken met de joystick of in een willekeurige volgorde knoppen in drukken. In plaats van alleen gerechten te maken en daar vervolgens niks mee te doen, zoals in Cooking Mama, mag je de maaltijden in dit spel echt naar de gasten brengen wat een erg leuk element is. Aangezien je niet heel veel tijd krijgt om elke stap uit te voeren, denk aan het snijden, afwegen en decoreren van gerechten, moet je alles zo snel mogelijk doen. Toch is snelheid niet alles, want het is ook belangrijk dat de kwaliteit van het gerecht goed is. Je krijgt dan namelijk meer ervaringspunten, waardoor je van alles vrijspeelt.

Ervaring in de keuken

Voor alles wat je doet, denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van tafels en het maken van gerechten, krijg je zogeheten ervaringspunten. Als je uiteindelijk genoeg van deze punten hebt verzameld ontgrendel je andere gerechten, een nieuwe plek waar je gasten kunnen zitten of zelfs een compleet nieuwe keuken. De maaltijden waarvan je later een recept krijgt worden trouwens ook steeds een beetje moeilijker. De nieuwe gerechten die je later vrijspeelt vereisen namelijk alsmaar meer handelingen. Wat wel een beetje vreemd is, is dat de kok meteen aan jou vraagt het zojuist vrijgespeelde gerecht te maken en dat terwijl er nog geen gast in je restaurant zit die dit nieuwe gerecht wilt proeven. Stel je zou deze maaltijd direct gaan maken, dan kun je ‘m niet serveren waardoor je niks met het gerecht kan. Alhoewel het misschien iets te realistisch zou zijn om dit gerecht bijvoorbeeld in een warmhoudkast te bewaren, zodat je deze later alsnog kunt serveren, is dit geen onderdeel geworden van deze game. Je kunt het natuurlijk ook zien als de optie om deze nieuwe maaltijd te oefenen, maar het maakt ook niet uit als je tijdens het koken een paar fouten maakt.

Een prachtig bereid gerecht

Wat mij meteen opviel is dat My Universe – Cooking Star Restaurant een erg mooi en strak 3D uiterlijk heeft. Het spel is serieus leuk vormgegeven en de benodigde animaties zijn ook aanwezig. Zo beweegt het schort van je personage als je loopt en rent, inclusief het strikje aan de achterkant, en brengen de gasten tijdens het eten hun bestek realistisch naar hun mond. Zeker omdat er vaak spellen voor de jongere doelgroep uitkomen die er niet zo goed uitzien was ik positief verrast door het uiterlijk van deze game. Ik zou het zelfs leuk vinden als de stijl van deze titel ook gebruikt zou worden in andere spellen, dus dat zegt genoeg!

Qua geluid is alles niet heel spannend, maar wel hebben veel dingen hun eigen geluidseffect. Denk bijvoorbeeld aan het gezoem bij het gebruik van een staafmixer en het geluid van vloeistof bij het afmeten van melk. Wel vind ik het vreemd dat ditzelfde geluidje verwerkt zit in de droge ingrediënten waardoor dit toch minder realistisch klinkt. Verder heeft elke verschillende keuken zijn eigen muziek met de stijl van dat land. Alhoewel je misschien denkt dat de muziek snel zal vervelen, variëren de gerechten goed genoeg waardoor je niet alsmaar in dezelfde keuken staat te koken en dus steeds dezelfde liedjes hoort.

Conclusie

Normaal gesproken zou My Universe – Cooking Star Restaurant voor een bedrag van €39,99 over de toonbank gaan. Eerlijk gezegd vind ik die 40 euro best wel aan de hoge kant omdat je eigenlijk steeds een beetje hetzelfde doet. Alhoewel het spel voor een fysiek kopie voor die prijs wordt verkocht, is de game momenteel in de aanbieding in de Nintendo eShop voor een bedrag van €23,99. Dit vind ik daarentegen wel echt een aantrekkelijke prijs. Mocht je deze review later hebben gelezen en er geen aanbieding zijn, kan ik wel heel goed begrijpen dat met name een jonger iemand die fan is van de My Universe-serie, of anders dit thema van het restaurant erg leuk lijkt, heel veel plezier uit deze titel gaat halen. Je mag namelijk alle gasten ontvangen, hun een tafeltje aanwijzen, de bestelling opnemen en de gerechten helemaal zelf maken. Bovendien ziet het spel er echt heel mooi uit en is het volledig in het Nederlands te spelen en daardoor dus makkelijk te begrijpen. Al met al denk ik echt dat de jongere doelgroep erg van My Universe – Cooking Star Restaurant zal genieten.

Eindcijfer: 7,2