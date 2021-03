De miniposterset van Monster Hunter Rise is nu verkrijgbaar via My Nintendo

Zie hier hoe de posters eruitzien!

Afgelopen week verscheen het nieuwste deel in de Monster Hunter-serie, genaamd Monster Hunter Rise. Ondanks dat het spel pas een paar dagen over de toonbank gaat, weten we inmiddels dat de game al ruim vier miljoen keer is verkocht. Om het grote succes van deze release te vieren is er tijdelijk een miniposterset beschikbaar via My Nintendo. Zoals we vaker zien is de fysieke beloning helemaal gratis, maar je moet wel 300 platina punten inleveren en de verzendkosten betalen.

Elke set bevat maar liefst vijf miniposters van A4 formaat en worden gepresenteerd in een kartonnen envelop. De monsters Magnamalo, Rathalos, Goss Harag, Rakna-Kadaki en Almudron zijn allemaal op hun eigen poster te bewonderen. Mocht je graag een miniposterset in huis willen halen klik dan hier of op de onderstaande afbeelding. Bovendien staat onze review van Monster Hunter Rise ook online, welke je hier kunt lezen.