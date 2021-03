Bekijk hier gameplaybeelden van THE GAME OF LIFE 2

Er zijn maar liefst 30 minuten aan beelden verschenen.

Eind vorig jaar werd er door Marmalade Game Studio aangekondigd dat THE GAME OF LIFE 2 naar Nintendo’s hybride console ging komen. Inmiddel zitten we op de dag van release en dat betekent dat Switch-bezitters vanaf vandaag met THE THE GAME OF LIFE 2 aan de slag kunnen gaan. Zoals we wel vaker zien komt er rondom de release van een spel een video online waarin gameplaybeelden te zien zijn. Ook ditmaal is dat weer het geval want YouTube-kanaal Handheld Players heeft zo’n 30 minuten aan beelden online gezet.

THE GAME OF LIFE 2 is terug en beter dan ooit! Het vervolg van dit succesvolle bordspel bevat namelijk nog meer mogelijkheden. Je kunt nu namelijk kiezen uit nog meer banen, zijn er nieuwe borden aanwezig om op te spelen en kun je zelfs huisdieren adopteren. Bovendien is deze game nu ook online te spelen met gamers over de hele wereld. Weet jij het perfecte leventje op te bouwen?

Ben je benieuwd hoe dit digitale bordspel eruitziet op de Nintendo Switch? Bekijk dan onderstaande video.