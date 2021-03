[Review] Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition

Plants vs Zombies is terug!

De Plants vs. Zombies-serie gaat ver terug in de tijd, het begon namelijk als een tower defense game voor op de mobiel. In dit spel moest je met een breed arsenaal aan verschillende plantjes je eigenaar beschermen tegen de hordes zombies. Uiteindelijk had je dan een reeks plantjes met verschillende functies die voor jou de verschillende groepen zombies kunnen tegenhouden. Nu, maar liefst 11 jaar later, is het derde deel in deze serie uit voor verschillende platformen. Na Garden Warfare 1 en 2 is het nu tijd om het stokje over te geven aan Battle for Neighborville. Maar is een mobiele titel zoals deze wel geschikt als een shooter? Lees het in deze review!

Ben je een zombie of een planten liefhebber?

Laten we bij het begin beginnen, je hebt in dit spel wederom twee kanten van de medaille: Zombies en Planten. In het spel kun je kiezen met welke van de twee je speelt, wat veel mogelijkheden biedt. In totaal zijn er maar liefst 20 verschillende personages waarmee je kunt spelen, elk met een compleet eigen speelstijl. Er zijn 10 personages voor de zombies en 10 personages voor de planten. Let wel op dat niet alle personages per direct speelbaar zijn, sommige moet je door middel van een puntensysteem vrijspelen. Hierdoor heeft dit spel meer dan 20 verschillende personages! Hierover later meer.

In het spel begin je in een hub-wereld waarin je een hele hoop dingen kunt ondernemen. In een duidelijke tutorial maak je kennis met alle aspecten die deze wereld je te bieden heeft. Zo heb je een winkel waarin je de munten die je verdient met het behalen van missies en het spelen van modi kunt geven. Daarnaast heb je een speciale winkel waarin je een munteenheid genaamd sleutels kunt inwisselen voor speciale beloningen. Deze sleutels kun je krijgen via wekelijkse missies die je moet uitvoeren met hele specifieke personages. Je kunt een nieuw personage leren kennen door ermee te oefenen op oefendoelen. Daarnaast is er ook nog een pretpark gebied tussen de twee kanten waarin mensen tegen elkaar kunnen vechten in de hub-wereld zelf. Hiervoor krijg je exp die kan worden gebruikt om het personage dat je speelt te levelen, deze exp krijg je uiteraard ook als je normale game modi speelt.

Hoe groot is deze hub wereld nu eigenlijk…?

Verder zijn er in de hub-wereld verschillende toegangen die je naar de singleplayer modus leiden in het spel en ook is er een kleedhokje waarin je van personage/kant kunt veranderen. Dit is echter niet het enige ding wat je in het kleedhokje kunt doen, aangezien je ook een hele reeks aan leuke accessoires kunt vrijspelen. Hiermee houd het nog niet op, aangezien elk personage specifieke skills heeft die je kunt upgraden in het kleedhokje. Deze skillpoints worden meer en meer naarmate je personage een hoger level bereikt. Als je personage level 10 bereikt, heb je de kans om het personage te upgraden. Na deze upgrade zullen enkele skills extra voordelen hebben, waarmee je weer sterker bent in het slachtveld. Zoals je misschien leest zijn er enorm veel dingen die het spel je geeft voor het spelen van het spel. Gouden munten, sleutels, accessoires en zelfs personages! De wijze waarop dit spel content afwisselt met wekelijkse modi, maakt de game alleen maar aantrekkelijker. Daarnaast vind ik de humor en de grafische stijl die het spel gebruikt heerlijk, het neemt zichzelf niet heel serieus. De baas van de planten is tenslotte een zonnebloem met een ooglapje op.

Dit spel is in tegenstelling tot de mobiele game een shooter, de kanten van zombies en planten worden tegen elkaar opgezet in een redelijk grote variatie aan game modi. Zo heb je de multiplayer modi waarin je het tegen andere spelers opneemt, maar je hebt ook een singleplayer modus waarin je door een verhaal heen speelt. De multiplayer modi zijn naar mijn mening heel leuk en zijn het beste te vergelijken met de modi in shooters zoals Overwatch. Je hebt de meeste populaire game modus genaamd Turf War, waarin je soms een kar naar een einddoel moet begeleiden. Andere keren moet je in deze modus controle houden over bepaalde punten, het verschilt per speelsessie. Hiernaast zijn er ook nog andere multiplayer modi, waaronder wekelijkse modi die elke week veranderen. Ik vind het persoonlijk heel fijn als videogames dit systeem hanteren, aangezien het de boel vers en interessant houdt.

Het enige minpuntje aan multiplayer is dat je soms verplicht aan een kant wordt gezet. Wat ik hiermee bedoel is dat je soms gedwongen een zombie/plant personage moet kiezen. Natuurlijk snap ik deze keuze ook wel, want dankzij dit besluit heb je vrijwel meteen een online game te pakken als je hiervoor zoekt.

Zin in een avontuur?

Zowel aan de planten als zombie kant kun je een verhaalmodus spelen die zich focust op de desbetreffende kant die je kiest. Geen zorgen, je kunt op elk moment wisselen tussen de twee kanten. In de singleplayer modus krijg je verschillende missies in een redelijke grote open wereld die bomvol zit met planten of zombies. In deze wereld moet je verschillende doelen gaan behalen voor je eigen team, waar je natuurlijk ook weer rijkelijk voor beloont wordt. Zo word je meegenomen in een leuk, humoristisch en kleurrijk verhaal die zichzelf niet bepaald serieus neemt. Dit is niet erg, aangezien het hele spel dezelfde stijl aan humor gebruikt. Plants vs Zombies: Battle for Neighborville weet precies wat voor een setting het wil aanbieden in zowel singleplayer als multiplayer. Daarom werkt deze singleplayer opzet enorm goed. Naast de hoeveelheid content die de multiplayer biedt, is dit een modus die je vooral speelt als je even wilt afwisselen.

Kleurrijk plezier

Zowel in de muziek als in de grafische stijl neemt dit spel zich niet serieus. Dit bedoel ik echter niet op een slechter manier maar op een hele positieve manier. Grafisch is het heel kleurrijk, cartoony en speels terwijl de muziek ditzelfde gevoel ook reflecteert. Het spel gaat voor een bepaald komisch en speels gevoel die het op een succesvolle manier bij mij heeft opgewekt. Normaal gezien werd ik altijd gefrustreerd van deze competitieve spellen, maar als je alle animaties en personages samen ziet kun je niet veel anders doen dan lachen. Het is gewoon een hele leuke sfeer die het spel weet neer te zetten.

Conclusie

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition is zeker aan te raden als je van shooters houdt en de esthetische stijl van de Plants vs. Zombie-games. Het neemt zichzelf niet te serieus en hierin ligt dan ook meteen het sterkste punt. Het spel weet wat het wilt doen en voert dit ook prima uit. Ben je opzoek naar een leuke en kleurrijke shooter voor op de Nintendo Switch zonder de toxic community die steeds op je zit te schelden? Dan zit je bij dit spel helemaal goed! Halen dus!

Eindcijfer: 8,6