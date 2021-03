Launch trailer Evil inside

Voor een beetje psychologische horror op je Switch.

De psychologische horror game Evil Inside is sinds deze week te spelen op de Switch, en om dat te vieren heeft ontwikkelaar Jandusoft een launch trailer online gezet. Deze launch trailer kun je hieronder bekijken.

In Evil Inside volg je het verhaal van Mark, een tiener met een nogal heftige achtergrond. Zijn vader zit momenteel in de gevangenis voor de dood van zijn moeder, wat betekent dat hij de baas in huis is en daarbij ook nog voor zijn kleine broertje moet zorgen. Mark vertrouwt alleen niet wat er gebeurd is, en probeert contact met zijn moeder te krijgen via een Oujiabord. Deze explodeert echter op mysterieuze wijze en kort daarna begint Mark gekweld te worden door vele paranormale evenementen. Het enige wat je kunt doen is de restanten van het Ouijabord proberen terug te vinden terwijl de duisternis je leven binnen sijpelt…