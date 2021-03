[Special] 5 Monster Hunter Rise tips voor beginners

Nog nooit een Monster Hunter-game gespeeld en weet je niet waar je moet beginnen? Wij hebben een paar tips voor je!

Vandaag verschijnt Monster Hunter Rise op de Switch. Wij hebben de game al even voor je bekeken en hij kreeg van ons een dikke 10! Waarom dit zo is kun je hier nalezen. Maar hoewel de game bijna perfect is, vonden we de tutorial voor beginners een beetje tegenvallen. Dat vonden we zonde, dus bij deze willen we je een paar startpunten geven om goed voorbereid aan deze toffe game te beginnen!

Voor soort game is Monster Hunter?

Het belangrijkste is vooral even snappen wat voor game Monster Hunter is. Monster Hunter is namelijk een actievolle grinding game. Je jaagt monsters en verzamelt materialen, die je daarna gebruikt om sterkere monsters te jagen. Dat is het. Er zijn natuurlijk veel meer dingen om te doen, maar dit is zo ongeveer de gameplay. Alles draait om de jacht. Het zijn de gevechten en het micromanagen van je materialen, wapens en uitrustingen waar je het plezier van de game vandaan moet halen. Gelukkig geeft Monster Hunter Rise je zoveel manieren om dit te doen dat er ongetwijfeld iets leuks voor jou tussen zit.

1. Neem de tijd om info te lezen.

Monster Hunter Rise bevat tekst, veel tekst. Vanaf het begin zal je moeten lezen, aangezien een deel van de tutorial bestaat uit het bezoeken van alle belangrijke personages in het dorp. Iedereen vertelt wie hij is en wat hij doet, waarbij een zwart scherm vaak wat gameplay info geeft. Neem de tijd om dit goed te lezen! Het voorbereiden en micro-managen is een groot onderdeel van Monster Hunter, maar dan is het wel handig dat je weet wat je aan het doen bent. Het klinkt misschien als een simpele tip, maar geloof me, ik ben ook een gamer die het liefst dingen leert door ze te doen in plaats van te lezen. Maar Monster Hunter doet daar niet aan. Veel items, statistieken en skills worden simpelweg niet uitgelegd behalve in tekst, maar spelen wel een groot onderdeel. Lezen dus!

2. Wees niet bang om dingen te proberen.

Monster Hunter Rise bevat 14 verschillende wapens. Vanaf het begin zijn deze allemaal beschikbaar (dit vertelt de game je niet, maar er zit één van elk in je equipment box) en de gameplay hiervan verschilt als dag en nacht. Vergis je niet, een ander wapen kan daadwerkelijk aanvoelen alsof je een compleet andere game speelt. Dit wordt later uitgebreid met de switch skills, die de gameplay per wapen ook nog eens aanpast. Dat zijn dus heel veel opties, maar laat je hierdoor niet uit het veld slaan! Probeer gewoon dingen! Je hoeft niet bang te zijn dat je items/skills of wat dan ook verliest als je van wapen wisselt, zo’n soort game is het niet. Je mag kosteloos van wapen wisselen, dus er is geen reden om het niet te doen. Omdat de game je alleen niet echt vertelt wat de wapens zo ongeveer doen ,hebben we hier een kleine samenvatting voor je:

Sword and Shield. Val een monster van dichtbij aan terwijl je jezelf verdedigd met een schild. Het kleine zwaard doet niet veel schade maar is wel snel, en is ideaal om snel statuseffecten aan te brengen. Daarnaast is het het enige wapen waar je items kan gebruiken terwijl je je wapen aan het gebruiken bent. Snel en flexibel!

Dual Blades. Doet weinig schade, maar doet dit heel snel. Deze wapens zijn voor alle ninja’s onder ons: ren, ontwijk, vlieg en sla een monster zijn schenen kapot voordat hij er erg in heeft. Wandelende blender.

Great Sword. Een enorm groot zwaard. Groot bereik, veel kracht. Je kunt hem opladen om nog meer schade te doen. Aardig recht door zee. Slaat het hardst van alle wapens.

Long Sword. Ken je die anime move waarin een samoerai zijn katana nauwelijks uit de schede haalt en de tegenstander al dood is? Dat is de longsword. Lekker lang en aardig krachtig op zichzelf, maar de meeste kracht zit hem in zijn parry’s en counters. Omae wa mou shindeiru.

Lance. Tactisch defensief. Dit wapen werkt vooral met timing en counterattacks. Wacht tot een monster jou slaat en betaal het hem dan driedubbel terug.

Gunlance. Een prikstok met een granaat aan het einde. Iets minder defensieve dan de lance, maar met meer explosies.

Hammer. Bonk monsters op hun hoofd om ze te stunnen. Langzaam, maar kan bakken schade doen als je goede timing hanteert. Is heel goed in het kapotslaan van stukjes monster.

Hunting Horn. Speel liedjes om jezelf en je vrienden buffs te geven, terwijl je het monster helemaal kapot breakdancet. De Hunting Horn zelf dient verder als een kleine hamer, dus double trouble!

Switch Axe. Voor mensen die niet kunnen kiezen tussen een bijl en een zwaard. Je kunt tijdens gevechten moeiteloos wisselen tussen de twee, waarbij de bijl harder slaat, en het zwaard sneller.

Charge Blade. De Charge blade begint als een sword en shield wapen, waarbij je kleine “phials” vult. Zijn deze gevult dan transformeer je je wapen in een enorme bijl, waarbij je een monster overhoop klapt.

Insect Glaive. Een wapen voor mensen die zich liever in de lucht bevinden. Stuur je insect eruit om essence van monsters te verzamelen, waardoor jij buffs krijgt. Lanceer jezelf daarna de lucht in en val van boven aan!

Light bowgun. Monster Hunter’s idee van een machine geweer. Kies uit verschillende soorten kogels en mini landmijnen, terwijl jij op afstand blijft. Erg flexibel.

Heavy bowgun. Ooit een wandelende tank willen zijn? Dit is je kans. Super langzaam en defensief, maar als je je kanon kan afvuren doet het bakken schade.

Bow. Schiet van veraf op monsters met een enorme variatie aan pijlen. Schiet gerichte pijlen of laat het pijlen regenen. Ideaal om status effecten aan te brengen.

Ik raad je ook aan om een bezoek te brengen aan de training grounds. Hier staat een grote dummy waar je naar hartelust combo’s op kunt uitproberen. Deze kun je zelfs standaard aanvallen laten doen om de timing van je wapen beter te leren begijpen. De combo’s staan op de traning grounds linksonder in beeld, en hij laat ook zien welke combo’s je op dat moment doet. Neem een moment om daar even wat te proberen en je zult zien dat de game er leuker van wordt!

3. Gebruik je Hunter Notes

Nog even terugkomend op het vele lezen: gebruik je Hunter Notes. Deze kun je vinden onder het start menu en hier staan een aantal belangrijke dingen in. Hier kun je bijvoorbeeld de basis controls nog eens nalezen en kun je een overzicht vinden van alle wapens en hun combo’s. Het belangrijkste is echter de “Large Monsters” lijst. Hier worden de monsters die je hebt gezien geregistreerd, met allemaal handige informatie. Zo kun je bijvoorbeeld zien waar een monster het meeste schade neemt en met welk soort wapen. Ook de elemental weaknessess kun je hier opzoeken en zelfs hoe effectief statuseffecten zijn. Ben je daarnaast opzoek naar een bepaald soort materiaal? Op het laatste tabblad staat te lezen hoeveel procent kans je hebt dat een materiaal dropt en wanneer dat dropt (aan het eind van een quest krijg je ook nog monster materiaal, en als je bijvoorbeeld een monster vangt in plaats van afmaakt heb je meer kans om sommige materialen te krijgen). Gebruik deze info! Het geeft je een idee hoe lang het gaat duren om bijvoorbeeld een wapen of stuk uitrusting te maken, en het geeft je een voordeel tijdens de jacht. Het maakt je leven gewoon een stuk makkelijker! Dat geldt trouwens ook voor de “Hunter info”. Zie je een icoontje of statuseffect dat je niet begrijpt? Grote kans dat je hier de uitleg kan vinden!

4. Gebruik de Wirebugs

De wirebugs zijn een nieuwe toevoeging in Monster Hunter Rise, insecten met een variatie aan mogelijkheden. Omdat het nieuw is zul je alleen wel even aan hun gebruik moeten wennen, en ik heb op internet al sommige mensen gezien die aangaven de wirebugs liever niet te gebruiken. Ik ben hier om je te vertellen dat je niet naar die mensen moet luisteren. De Wirebugs zijn ontzettend belangrijk. Niet alleen is het ontzettend leuk om ze te gebruiken om omgevingen te verkennen, (en vind je soms geheimen met speciale materialen!) maar ze zijn ontzettend goed in gevechten. De aanvallen die ze kunnen doen zijn zeker de moeite waard om je normale aanvallen mee uit te breiden, maar vooral de recovery move is erg belangrijk. Wordt je achterover geblazen door een monster of gooit hij je de lucht in? Gebruik ZL+B om snel bij hem vandaan te komen! Het kan het verschil betekenen tussen platgestampt worden of jezelf in veiligheid brengen. Natuurlijk kun je dan ook snel een health potion achterover gooien. Als je er wat bekend mee bent kun je het ook gebruiken om jezelf meteen terug het gevecht in te slingeren. Het maakt de gevechten een stuk dynamischer, maar je moet ze dus wel gebruiken!

En je kunt er ook monsters mee besturen!

5. Speel op je eigen tempo

De laatste tip is om vooral op je eigen tempo te spelen. Geniet van de game! Zoals ik zei in het begin: Monster Hunter is een grinding game. Er is geen groot verhaal dat je wilt uitspelen, niet echt een doel waar je naar toe werkt. De gevechten met de monsters zijn het leukste, dus ga daar voor. Zie je een uitrusting dat er vet uitziet? Bevecht dat monster gewoon drie of vier keer zodat je alle stukken bij elkaar hebt. Of vaker, er is niemand die je tegenhoud. Wil je nog één keer dat ene gevecht doen voor wat extra materiaal, oefening of om iets te proberen? Doen! Natuurlijk komen er later meer en moeilijkere monsters, maar dat komt wel. Het belangrijkste is dat je lol hebt aan het jagen. Als je er door heen probeert te rushen zal je vooral zien dat het steeds moeilijker wordt, want het upgraden van je wapens en armor is wel echt een ding. Dus neem je tijd. Speel, geniet en vind je eigen speelstijl.

Werkt het als Fashion? Nee. Werkt het met skills? uh..

Als aller-aller laatst wil ik je nog even dit meegeven: Monster Hunter Rise is eigenlijk een multiplayer game. Als je alle Village Quests hebt uitgespeeld en de credits krijgt, begint de game eigenlijk pas. In de Gathering Hub vind je namelijk nog veel meer quests. Dit zijn multiplayer quests, maar wees gerust, dankzij de dynamic scaling kun je ze ook in je eentje doen. Ze zijn alleen wel een stuk pittiger dan de Village Quests. Niet alleen dat, hier kun je uiteindelijk ook gepromoveerd worden tot High Rank. Deze brengt nieuwe skills, beter armor en nieuwe en moeilijkere monsters met zich mee. Je bent dus nog lang niet klaar! Fijne jacht!

We hopen dat deze tips jullie helpen om Monster Hunter Rise goed te beginnen. Hebben jullie nog vragen? Stel ze hieronder!