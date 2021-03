Balan Wonderworld’s epilepsie trigger wordt weggehaald in day one patch

Square Enix deelt in een statement dat er een trigger in het spel zat waardoor een epilepsie aanval kon worden veroorzaakt. In deze statement belooft Square Enix om deze trigger uit het spel te verwijderen met de day one patch, die momenteel gelukkig al geïmplementeerd is. Er zijn momenteel dus geen enkele gevaren meer voor mensen met epilepsie.

De epilepsie aanval werd opgewekt door een serie aan flikkerende beelden, waardoor mensen die hier gevoelig voor zijn gevaar liepen. Deze beelden waren aanwezig bij het bevechten van de laatste baas van het spel.

De volledige statement van Square Enix kun je hieronder vinden:

“Please ensure that you install the Day 1 Patch before playing Balan Wonderworld. We have received reports of a photo-sensitive epilepsy risk from a potential flashing bug if playing the game un-patched. The Day 1 Patch prevents this issue as well as enhances the overall play experience.”