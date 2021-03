Vier het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros. met een speciale etui

Deze etui kun je nu voor slechts 350 platinum punten + verzendkosten krijgen in de My Nintendo Store.

Dit jaar is het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros. Dit wordt al met verschillende dingen gevierd, en vanaf vandaag is er voor deze viering weer iets nieuws verkrijgbaar in de My Nintendo Store. Je kunt vanaf vandaag namelijk een speciale Super Mario Bros.-etui krijgen.

Deze etui is 20,32 x 12,7 cm groot en heeft aan de bovenkant een ritssluiting. Verder heeft deze etui allerlei afbeeldingen van Mario-spellen welke je door de hele geschiedenis van Mario meenemen. Deze etui is voor 350 platinum punten te krijgen via deze pagina. Daarna kun je ze via hier bestellen met de verkregen code in de My Nintendo Store, waar €6,99 verzendkosten bijkomen. Wel kun je de verzendkosten alleen betalen met een creditcard.