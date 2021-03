RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition aangekondigd voor Nintendo Switch

De karakters van RWBY zijn terug voor een definitive edition!

RWBY: Grimm Eclipse was in 2016 al te spelen, maar nu komt er een definitive edition voor de Nintendo Switch. Deze nieuwe versie heeft twee-player co-op en een aantal nieuwe outfits, Het spel is vanaf 13 mei beschikbaar.

RWBY: Grimm Eclipse is een hack and slash spel gebaseerd op de geanimeerde serie van Rooster Teeth. Acht studenten van Beacon Academy moeten de slechteriken Doctor Merlot en de Grimm verslaan. Ruby, Weiss, Blake, Yang, and Team JNPR zijn speelbare karakters. Elk karakter heeft unieke krachten en upgrades die je tijdens het spel kan ontgrendelen. Ook zijn er verschillende outfits om uit de kiezen, waaronder zelfs een pyama. De stemmen van de karakters zijn dezelfde als de stemmen van de originele show.

Benieuwd naar RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition? Bekijk hieronder een trailer!