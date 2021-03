Deiland Pocket Planet vanaf 15 april te spelen op de Nintendo Switch

Ook heeft deze game een nieuwe trailer gekregen.

Vorig jaar maakte Chibig Studio bekend dat ze Deiland, na versies voor de pc, PS4 en mobiel, naar de Nintendo Switch willen brengen. Om een remake van dit spel te maken, hadden ze €10.000 euro nodig en na een Kickstarter-campagne heeft het bedrijf bijna €76.000 opgehaald. Niet alleen het spel is compleet opnieuw gemaakt, maar speciaal voor de Switch-versie wordt er ook nog nieuwe content toegevoegd zoals seizoenen en nieuwe recepten, gebouwen en gewassen. Wel was het nog even wachten op een releasedatum, maar deze is vandaag eindelijk bekendgemaakt. Deiland Pocket Planet is vanaf 15 april te koop op de Nintendo Switch voor €19,99 en in de periode van 1 april tot 21 april krijg je zelfs nog 15% korting waardoor het spel €16,99 zal kosten.

Deiland speelt zich zes jaar af na Summer in Mara en in dit spel leef je op een kleine planeet waar je gewassen kunt kweken, voorwerpen kunt maken en diverse dingen kunt bouwen. Het is aan jou om van deze planeet jouw thuis te maken, om andere karakters naar jouw planeet te krijgen om met hun te ruilen voor nieuwe voorwerpen en natuurlijk om te genieten van het verhaal.