Asterix & Obelix : Slap them all! komt naar de Nintendo Switch

Asterix & Obelix schitteren later dit jaar in een nieuw avontuur.

Microids en Mr. Nutz Studio hebben een gloednieuw spel aangekondigd met Asterix & Obelix in de hoofdrol. Het gaat hierbij om Asterix & Obelix : Slap them all! welke later dit jaar onder andere naar de Nintendo Switch zal komen. Tevens is er een eerste trailer van de game vrijgegeven welke je hieronder kunt bekijken.

Asterix & Obelix : Slap them all! is een 2D beat ‘m up waarin grote hoeveelheden vijanden, waaronder Romeinen en piraten, het je behoorlijk lastig gaan maken. Het spel krijgt een handgetekende grafische stijl om hiermee dicht bij de stripreeks te blijven en hoe dat eruit komt te zien kun je in onderstaande trailer ontdekken.

Asterix & Obelix : Slap them all! zal ergens deze herfst verschijnen.