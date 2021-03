[Review] Fatum Betula

Een heel bijzonder spel in PlayStation 1 looks.

Fatum Betula is een mysterieuze game waar je op reis zal gaan in retrostijl. Deze firstperson game is een horrorachtige atmosferische exploratiegame die er grafisch uit ziet als een soort PlayStation 1-spel. Dat is ook niet zo verwonderlijk want het spel was origineel gemaakt voor The Haunted PS1: een project van gamemakers om lage resolutie horrorgames in PlayStation 1-stijl uit te brengen. Vorig jaar verscheen er een ‘demo disc‘ welke allerlei prototypes van dit soort games bundelde. Bryche Bucher, een twintigjarige, heeft zijn prototype helemaal uitgewerkt tot een volledig spel: Fatum Betula. Ben je benieuwd of dit vreemde spel wat voor je is? Je komt erachter in deze review.

Verzamel verschillende vloeistoffen

Het spel neemt je mee op reis met jezelf. In het spel is er een magische berk (betula) die als enige jouw toekomst kan voorspellen. De wereld heeft geen verleden en de realiteit verliest langzaam maar zeker zijn betekenis. Dat merk je wel als je door de vreemde omgevingen loopt. Het is echter aan jou de taak om verschillend soorten vloeistof te brengen naar deze boom. Je komt in deze vreemde omgevingen ook vreemde figuren tegen, denk bijvoorbeeld aan een pratende kat en een onsterfelijk skelet. Het spel heeft 10 verschillende eindes en een einde zul je ook snel bereikt hebben. Zo kan je bijvoorbeeld een soort zwaard vinden waarmee je de pratende kat kan vermoorden. Pak de vloeistof op en breng het naar de boom. Daarna krijg je een kort filmpje te zien hoe de toekomst eruit zal zien. Dit is nog een van de simpele eindes; andere eindes vereisen meer denkstappen.

Puzzels

Je krijgt van een mysterieus wezen drie buisjes om met vloeistof te vullen. Sommige eindes krijg je met één vloeistof, maar het kan ook zijn dat je moet gaan mengen. Je kan door puzzels op te lossen voorwerpen verzamelen en die gebruiken om zo nieuwe vloeistoffen te krijgen. Vaak is het wel duidelijk wat je moet doen aangezien de game hier en daar wat hints verstopt. Die kan je vinden door notities, maar ook als je goed op de dialogen van de personages let. Soms zijn puzzels wel wat lastiger op te lossen en moet je out of the box denken. Het is best wel een vaag spel, en dat is niet per se verkeerd. Integendeel, Fatum Betula weet een bijzonder origineel spel op te zetten.

Audiovisueel

Het zal je in de foto’s al meteen zijn opgevallen: de artstyle doet heel erg denken aan oude PlayStation 1-games; dat is ook de bedoeling van het spel. Daarnaast is de beeldverhouding ook in 4:3. Persoonlijk vind ik de artstyle heel goed bij het spel passen. Het levert een extra bijdrage aan de weirdness van de game, wat het helemaal laat uitblinken. De muziek is niet heel bijzonder in het spel. Er zijn maar een aantal achtergronddeuntjes die je op een hand kan tellen. Het geeft daarentegen wel een goede sfeer weer en dat is bij dit soort type games belangrijk. Het spel is niet heel lang; je kan het in een middagje uitspelen.

Conclusie

Fatum Betula is raar, positief raar. Het spel is niet heel lang, maar voor een prijs van €5,49 (in de aanbieding voor €3,84 tot 11 april!) kan je dat niet kwalijk nemen. De aesthetics maakt het spel zo uniek. De puzzels zijn soms wat vergezocht, maar dat is misschien ook weer een van de leuke punten aan zo’n mysterieus spel. Het is lastig om dit soort spellen echt aan te raden, omdat ze heel niche zijn. Als je echter wel van vreemde indie spellen houdt of van de PlayStation 1-type spellen, dan is Fatum Betula zeker wel een goed spel.

Eindcijfer: 8,3