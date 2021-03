[Review] A-Train: All Aboard! Tourism

Groei de infrastructuur van je stad!

Op het eerste opzicht lijkt A-Train: All Aboard! Tourism een city builder die zich voornamelijk richt op het bouwen van publieke transportatie. In het spel ben jij de baas over de connecties tussen treinstations en de treinen zelf. Je speelt hierin een cruciale rol, aangezien het inwonersaantal én het toerismeaantal volledig afhangt van de beslissingen die jij maakt. Maar hoeveel van A-Train: All Aboard! Tourism is nu daadwerkelijk een city builder? En hoe lastig is nu de daadwerkelijke gameplay van het spel? Je leest het in deze review!

Een hele uitgebreide tutorial

Ja, je leest het goed, het spel bevat een hele uitgebreide tutorial waarmee een speler redelijk snel wordt geïntroduceerd tot het spel. Helaas wordt dit niet op een hele effectieve manier gedaan en vliegen de moeilijke termen en onnodige informatie je om de oren. Het spel probeert de introductie van het spel op een leuke wijze te brengen om getekende karakters toe te voegen; helaas vervalt hun functie dan ook snel na deze introductie. Het enige waar ze naderhand nog voor dienen is voor opvulling van het scherm. Ik had graag gezien dat er nog iets met ze gedaan werd later in het spel.

De informatie in de tutorial is daarnaast veel te complex voor iemand die een introductie zoekt voor dit soort complexe simulatie spellen. Daardoor werkt de introductie eerder als een afweringsmechanisme dan echt iets dat spelers aantrekt. Daarnaast wordt het in de introductie van het spel duidelijk dat dit spel zich enkel en alleen op publieke transportatie focust en maar weinig echte city building elementen bevat.

Jij krijgt een statistiek! Jij krijgt een statistiek!

Een aspect dat zowel een sterkte als een zwakte is voor het spel, is de hoeveelheid informatie en mogelijkheden die het bevat. Dit is op zich niet erg, maar door de verwarrende user interface wordt je scherm vaker gevuld met heel veel onnodige informatie en kleurtjes. Kenners van het genre zullen de juiste informatie uit de schermen kunnen halen, maar aangezien de Nintendo Switch zoveel gebruikers heeft die nog nooit zo’n simulatie spel hebben aangeraakt, snap ik de onduidelijkheid van veel aspecten in het spel niet.

Het is een heel complex spel dat probeert de spelers meer te leren over hoe het openbaar vervoer werkt en hoe belangrijk het is. In plaats hiervan maakt het spel de gegeven informatie onnodig complex en zitten nieuwkomers zich merendeel van de speeltijd achter hun oren te krabben. Naast het bouwen van treinen, stations en rails moet je ook nog rekening houden met een hele lijst aan grafieken en cijfers. Dit heb je nodig om effectief het toerisme en het inwonersaantal omhoog te krijgen. Hiernaast krijg je ook nog een hele introductie in het kopen en verkopen van land en marketing, wat voor mij persoonlijk niet heel leuk was. Ja, je leert veel in dit spel maar het wordt niet op een hele aantrekkelijke manier gepresenteerd.

Maar dan is het grafisch wel goed, toch?

Zowel de huizen als personen zien eruit alsof ze van de PlayStation 1-era komen en het kleurenpalet dat het spel gebruikt, is ook niet om over naar huis te schrijven. Ook oogt het verschil tussen de getekende personages en de 3D modellen van objecten die in het spel gebruikt worden niet heel fijn. De getekende personages hebben felle, vrolijke kleuren terwijl de kleur van het daadwerkelijke spel een beetje grauw is. De muziek is in ieder geval wel leuk, maar begint na een tijdje wel herhalend te worden. Denk aan het deuntje van ‘De Sims’ maar dan datzelfde deuntje constant.

Conclusie

A-Train: All Aboard! Tourism is zeker geen slecht spel, aangezien liefhebbers van dit soort spellen hier redelijk makkelijk hun plekje kunnen vinden. Helaas zijn dit niet heel veel mensen en is het spel heel onvriendelijk tegenover nieuwkomers van het genre. Het spel is simpelweg gewoon niet leuk en voelt meer als een verplichte studie die je van school moet volgen. Dus ben je een fan van complexe simulatie spellen met veel statistieken? Dan is dit het spel voor jou. Echter, ben je benieuwd naar het spel en ben je benieuwd of deze complexe simulatie titel voor jou is? Dan zou ik het spel afraden.

Eindcijfer: 6,6