Bekijk hier gameplaybeelden van Krystopia: A Puzzle Journey

Er zijn maar liefst 15 minuten aan beelden verschenen.

Eerder deze maand verscheen Krystopia: A Puzzle Journey op de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar. Daardoor wisten we dat dit puzzel-avonturenspel vanaf 25 maart beschikbaar is voor mensen met een Nintendo Switch. Ondanks dat Switch-bezitters nu nog één dag moeten wachten, heeft het YouTube-kanaal Handheld Players deze game alvast mogen spelen en wat gameplaybeelden online gezet. Mocht je deze graag willen zien, bekijk dan de video onderaan dit artikel. De titel zal voor een bedrag van €6,99 over de digitale toonbank gaan.

In Krystopia: A Puzzle Journey volg je een ruimtevaarder op haar missie nadat ze een noodsein heeft ontvangen. Terwijl je bezig bent met het onderzoeken daarvan kom je terecht op een verlaten planeet waar je allemaal complexe puzzels zult moeten oplossen. Weet jij te achterhalen wat er precies aan de hand is?