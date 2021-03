[Review] Monster Hunter Rise

Tijd om te jagen!

Afgelopen september werd tijdens een Nintendo Direct mini Monster Hunter Rise aangekondigd, het nieuwste telg van de Monster Hunter familie. Naast het feit dat fans superblij waren dat er weer een Monster Hunter naar een Nintendo Console komt (het laatste deel, Monster Hunter World, kwam alleen naar PS4 en PC), kwamen er wel meteen wat vragen bovendrijven. Monster Hunter World had namelijk nogal wat veranderingen meegebracht naar de franchise. Hoewel de core gameplay hetzelfde bleef was de game groter en meer open dan eerdere delen uit de serie. Dit had natuurlijk gewerkt omdat de game op de PS4 verschenen was, maar Rise komt naar de Switch. Daarnaast bestond er ook nog een deel van de fandom die Monster Hunter World helemaal geen “echte” Monster Hunter game vonden. De vele quality of life changes die geïntroduceerd werden zorgden ervoor dat de game “te makkelijk werd”, en de focus op grafische pracht zou de gameplay in de weg zitten. Deze mensen hoopten dat Rise iets meer zou teruggaan naar zijn “roots” terwijl anderen juist de gameplay van World veel dynamischer vonden.

Het verhaal van Monster Hunter Rise

En om maar met de deur in huis te vallen: Monster Hunter Rise bied het beste van al die werelden. Allereerst een korte samenvatting van het verhaal. Jij bent een beginnende jager in het dorpje Kamura. Nouja, rustig… Sinds eeuwen wordt dit dorp af en toe aangevallen door grote groepen monsters. Eén zo’n groep 50 jaar geleden was zo groot dat het dorp bijna van de kaart geveegd werd. Dit evenement wordt “The Rampage” genoemd, en alhoewel het niet duidelijk is waarom ze in zulke grote getallen plots aanvallen, weet men wel ongeveer wanneer dit kan gebeuren. Op het moment dat jij als Hunter begint vertonen monsters in het gebied vreemd gedrag, en het zal niet lang duren voordat ook jij moet helpen The Rampage tegen te houden. Dit klinkt misschien ietwat globaal, en eerlijk, dat is het eigenlijk ook. Verhaal in Monster Hunter games wordt vooral gebruikt om je aan de vele monsters te introduceren, maar het is leuk om te zien dat Rise hier net iets meer de focus op legt. Ze hebben hier goed gekeken naar World en een simpel verhaal gebruikt om de wereld en jou als Hunter net iets meer in de spotlight te zetten.

Het leven van een jager

Het belangrijkste van Monster Hunter is echter zijn gameplay, en ook hier is de mix van oude en nieuwe mechanieken perfect. De core gameplay is grotendeels hetzelfde. Het is een action-adventure game waarbij de focus ligt op het idee van jagen en verzamelen. Dit betekent dat het doel van de game bestaat uit het verzamelen van materialen om zelf beter te worden en je omgeving te helpen. Vanaf het moment dat je de wereld ingestuurd wordt verzamel je alles wat los en vast zit, waarmee je potions, drankjes, bommen, vallen, uitrustingen en wapens kunt maken. Al snel kom je er achter dat je niet genoeg hebt aan de dingen die je simpelweg vindt, en zal je de vele imposante monsters die deze wereld rijk is moeten jagen om hun materialen te gebruiken. Vanaf dat moment draait de game dan ook grotendeels om het voorbereiden en goed uitvoeren van een jacht. Je kunt Monster Hunter dan ook het best in twee onderdelen verdelen: de voorbereiding en de jacht.

Gameplay: de voorbereiding

De voorbereiding doe je in de hub, in dit geval het dorp Kamura. Hier maak je alles wat je nodig hebt om op jacht te gaan, door deze te maken met de materialen die je verzamelt hebt. Een groot deel van je tijd zal je echter bezig zijn met je uitrustingen en wapens. Zo zijn er ten eerste de wapens. Er zijn nog steeds 14 verschillende wapens, wat 14 verschillende speelstijlen betekent. Deze wapens kun je upgraden en verbeteren (elk wapen heeft verschillende opties, met verschillen in elemental damage, scherpte en kracht) maar ook zijn in Monster Hunter Rise de skills weer terug. Bij elk wapen kun je verschillende “Switch skills” equipen, waarbij je speelstijl nog net een beetje extra veranderd. Dit zijn eigenlijk een beetje de “Hunter Styles / Hunter Arts” uit Generations Ultimate en het zorgt ervoor dat jouw speelstijl nog net iets meer van jou wordt. Op uitrustingen zitten verder passieve skills. Hier is juist gekeken naar Monster Hunter World, waardoor skills nu gebonden zijn aan individuele stukken. Er is geen noodzaak meer om complete uitrustingen te maken voordat skills werken, elk individueel stuk heeft nu een eigen skill, met een level van één tot drie. Hierdoor kun je zoveel mix en matchen als je wilt, en alhoewel dat op fashion gebied misschien een ramp is zorgt het ervoor dat de keuzes die je kunt maken enorm zijn. Het is hierbij vooral mooi om te zien hoeveel vrijheid Monster Hunter Rise je geeft om je eigen speelstijl te ontdekken. Merk je dat je wel veel vuur schade neemt van dat ene monster? Of dat je vaak omver wordt geblazen door de schreeuw van monsters? Misschien kun je een stukje uitrusting omruilen voor iets dat er wel tegen werkt. Of probeer anders een ander wapen. En is anders die andere skill niet wat voor jou?

Gameplay: de jacht

Maar goed, na al deze keuzes gemaakt te hebben zal je toch op jacht moeten gaan. Monster Hunter Rise heeft op dat gebied gelukkig verschrikkelijk veel content. Zo heb je allereerst heb je de “Village quests” singleplayer opdrachten. “Gathering hub” quest zijn quests bedoeld voor multiplayer, maar deze zijn ook in je eentje te doen. Ze zijn een stuk moeilijker, maar door het nieuwe dynamische scaling is het zeker te doen. Als je ze echter wel met mensen wil doen is dat ook geen probleem, Monster Hunter Rise heeft namelijk een zeer uitgebreid matchmaking systeem, waarbij je precies kunt aangeven met wat voor soort mensen je gepaired wilt worden. En ook de gameplay tijdens het jagen heeft een perfecte balans van oude en compleet nieuwe mechanieken. De gebieden waar je jaagt zijn nu grote gebieden, iets wat in Monster Hunter World werd geïntroduceerd. Zo’n stuk open wereld voelt een stuk levendiger aan dan die losse stukjes, maar het zorgt er wel voor dat het een wereld plotseling ook echt “groot” is. Om je daarmee te helpen introduceert Monster Hunter Rise twee nieuwe onderdelen: Palamutes en Wirebugs. Tijdens de jacht is het namelijk niet gebruikelijk dat je alleen gaat. Als sidekick bestaan er in de Monster Hunter wereld namelijk Felynes, katachtige wezens die aan je zijde vechten. In Rise worden Palamutes geïntroduceerd, hondachtige wezens die hetzelfde doen. Als bijkomend voordeel kun je nu ook op ze rijden, waardoor het verkennen van de grote open vlaktes plotseling een stuk aangenamer is.

Als je ver genoeg in de game bent zul je naast de traditionele jacht ook The Rampages uit het verhaal kunnen doen. Dit is een soort van tower defense mode waarin je samen met het dorp probeert grote groepen monsters tegen te houden. Dit doe je door balistas, kanonnen en gattelings guns in te zetten, naast je eigen skills als hunter natuurlijk. Het is een heftige en moeilijke mode, die desondanks als een frisse onderbreking voelt van het traditionele jagen. Het is daarnaast een stuk beter uitgewerkt dan de grote sieges die er in eerdere Monster Hunters vaak gedaan moesten worden, en de beloningen van het winnen van een Rampage zijn ook zeker de moeite waard.

Insecten aan een draadje: de wirebugs

De grootste nieuwe toevoeging van Monster Hunter Rise zijn echter de Wirebugs. Wie trailers heeft gezien heeft ze vast voorbij zien komen, insect achtige wezens die werken als een soort instant grappeling hook. Richt op een plek waar je heen wilt gaan, druk LT en RT in en hop, daar ga je! Je hebt er altijd twee bij je, en ze zijn voor verschillende dingen te gebruiken. Ten eerste worden gevechten er een stuk dynamischer van; ze zijn namelijk op elk moment te gebruiken. Vind je een monster te ver weg? Wil je vanuit de lucht aanvallen? Dash met een Wirebug! Sterker nog, ze hebben zelfs een ingebouwde recovery move, waarmee je snel kunt ontwijken als een monster je aan de kant gooit. De mobiliteit die dit met zich meebrengt zorgt ervoor dat gevechten sneller en dynamischer zijn dan ooit tevoren. Dit zeker wanneer je erachter komt dat Wirebugs ook nog gebruikt kunnen worden om speciale aanvallen te doen. Elk wapen heeft zijn eigen unieke Wirebug aanvallen, die in sommige gevallen nog flink pijn kunnen doen ook. Het is een mechaniek die perfect de bestaande aanvallen aanvullen, en de gevechten weer net wat interessanter maken.

Als je echter denkt dat de vernieuwing van de Wirebugs daarmee ophoudt heb je het mis; je kunt ze namelijk ook gebruiken om de omgeving te verkennen. Ze zorgen ervoor dat elk hoekje en gaatje van de map nu te bereiken is, iets wat versterkt wordt door het feit dat je als heuse ninja tegen muren kunt oprennen. Je zult het wellicht even onder de knie moeten krijgen, maar het voelt fantastisch om als een halve spiderman ninja de nieuwe omgevingen te verkennen. En dit is niet iets dat je één keer doet en daarna niet weer: in Monster Hunter Rise is het gebruik van “endemic life” namelijk ook uitgebreid. Endemic Life staat voor de wezens die al in deze wereld zijn, en welke je enigszins helpen tijdens de jacht. De meest voorkomende zijn Spiritbirds die je buffs geven aan je attack, stamina, health and defense. Maar er zijn veel verschillende wezens te vinden, van statische monstertjes die iets doen als je ze activeert (flashbugs die monsters verblinden, monsters die mist afgeven die het monster afleiden) tot vogels die je extra rewards geven aan het eind van de jacht. Het vinden en gebruiken van deze wezens zorgt voor een nieuwe soort voorbereiding, waarbij je niet alleen beloond wordt om omgevingen te verkennen, maar deze ook te gebruiken voor je eigen gewin. Oh, en dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat je Wirebugs kan gebruiken om monsters te besturen!

Hoe doet de game het op de Switch?

Grafisch is de game verder fantastisch. Het is wellicht niet perfect, maar het is monumentaal voor de Switch. Daarnaast kun je zien dat hier de principes van game design perfect zijn toegepast. Dingen waar jij als speler naar kijkt (gezichten, je eigen armor, de modellen van monsters) zien er namelijk gewoon goed uit. Kijk je echter stiekem naar dingen die niet meteen opvallen dan zal je zien dat op sommige punten is besloten de textures wat slechter te maken. Zo kunnen de kleren van NPC’s en bepaalde schaduwen wel wat meer pixels gebruiken. Omdat het echter op de plekken zit die niet meteen opvallen stoort het absoluut niet en is de algemene stijl van de game fantastisch. Daarnaast draait de game ter aller tijden perfect. In games zoals deze is timing zeer belangrijk. Je wilt niet dat er plotseling frames droppen als je probeert een tijdsgevoelige aanval uit te voeren (of probeert die ene aanval te ontwijken!) en om dit te garanderen is de game ten aller tijden 30fps. Misschien een wat vreemde keuze, vooral in docked, maar het zorgt ervoor dat hoeveel effecten er ook op je beeld verschijnen (en dat zijn er erg veel, vooral met een paar endgame monsters!) de game altijd feilloos loopt.

Alle begin is moeilijk

Als veterane Monster Hunter speler heb ik dan ook bijna geen aanmerkingen op deze game. De monsters zijn fantastisch, het heeft bakken met content en de game voelt zo, zo soepel. Het enige minpunt is dat ik niet zeker weet hoe deze game overkomt op “nieuwe” spelers. Tutorials in Monster Hunter games zijn vaak wat vaag, en ook hier is er niet veel gedaan om je wegwijs te maken in de wereld. Naast enkele quests die je de beginselen van de game en een paar nieuwe mechanieken uitleggen, vertelt de game verder alles in tekst. Het probleem is echter dat Monster Hunter een uniek “soort” game is. Het past niet echt in een genre, en als je de game begint verwachtend dat het een RPG of boss run achtige game is kun je nog best bedrogen uitkomen. Maar ook Rise doet niet echt iets om je uit te leggen wat het wel van je verwacht. Het verwacht vooral dat je dat zelf uitzoekt en geeft je daar een enorme vrijheid voor. Leuk, maar als beginner kan ik me voorstellen dat je graag iets meer aan de hand genomen wilt worden.

Conclusie

Monster Hunter Rise is alles wat ik van een nieuwe Monster Hunter had verwacht en meer. De game heeft het beste van eerdere games gepakt en dit aan alle kanten verbeterd. De vele kleine veranderingen weten precies dat aan te pakken waar eerdere games last van hadden, en nieuwe toevoegingen zoals de Palamutes en de Wirebugs zorgen ervoor dat de gameplay dynamischer is dan ooit te voren. De hoeveelheid content en het gemak waarmee ik die zowel alleen als met andere kan spelen zorgt ervoor dat ik elke keer niet kan wachten tot ik weer aan een hunt kan beginnen. Het feit dat ze de game daarnaast werkend hebben gekregen op de Switch is ontzettend indrukwekkend. Naast het feit dat het er fantastisch uitziet loopt alles zo soepel dat ik iedereen die ooit nog beweerd dat de Switch “niet genoeg kracht” heeft graag met zijn neus in deze game wil drukken. Een absolute must-have!

Cijfer: 10