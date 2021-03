Overcooked! All You Can Eat is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch

Bekijk hier de launch-trailer.

Ruim één maand geleden werd er door ontwikkelaar Ghost Town Games en uitgever Team17 bekendgemaakt dat Overcooked! All You Can Eat naar Nintendo’s hybride console ging komen. Ondanks dat er op dat moment nog geen releasedatum was, weten we nu dat we vanaf vandaag met deze bundel aan de slag kunnen gaan. Overcooked! All You Can Eat is een collectie die beide Overcooked!-spellen bevat inclusief alle DLC en nieuwe extra’s. Hierdoor kun je aan de slag met maar liefst 200 levels. Bovendien krijg je toegang tot drie exclusieve chefs en kun je voor een bepaalde tijd de Swedish Chef uit The Muppets Show te downloaden als speelbaar personage. Ook is het in deze collectie mogelijk om het volledige spel online met andere gamers van andere consoles te spelen. De titel krijgt zowel fysiek als digitaal een adviesprijs van €39,99 met zich mee.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.