Niantic werkt met Nintendo samen aan Pikmin-AR app

Pikmin Go in de maak?

In een aankondiging meldt ontwikkelaar Niantic, bekend van onder anderen Pokémon Go, dat ze een langdurige samenwerking aan zijn gegaan met Nintendo. Dit zou moeten leiden tot meerdere augmented reality (AR) apps, waar de studio om bekend staat. Het eerstvolgende project is een Pikmin app, welke later dit jaar zal moeten uitkomen.

Het is nog niet bekend welke vorm de app zal krijgen, omdat er geen details of gameplaybeelden bekend zijn gemaakt. Wel zegt Niantic in de aankondiging dat de app de speler zal stimuleren om buiten te lopen. De Japanse afdeling van Niantic, Niantic Tokyo, zal verantwoordelijk zijn voor de Pikmin app.

De komende maanden zullen er meer details bekendgemaakt worden over de nieuwe apps, waaronder de aangekondigde Pikmin app.

Geïnteresseerde spelers kunnen zich hier alvast registreren voor updates over de app.