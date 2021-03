Gerucht: Verbeterde Switch-versie met betere Nvidia chip en DLSS-ondersteuning op komst

En de geruchten blijven maar komen.

Er gaan al langere tijd geruchten rond over een verbeterde versie van de Nintendo Switch. Zo kwam de ‘Nintendo Switch Pro’ al verschillende keren naar voren in geruchten. Ook nu duiken er nieuwe geruchten op over een verbeterde versie van de Nintendo Switch. Het is Bloomberg welke opnieuw bericht dat Nintendo werkt aan een verbeterde versie van de Nintendo Switch. Deze informatie volgt op de geruchten van afgelopen maand, dat de verbeterde Switch 4K moet gaan ondersteunen en mogelijk een OLED-scherm gaat krijgen.

Nintendo zou volgens Bloomberg plannen hebben om te gaan werken met een verbeterde Nvidia Corp. chip met betere graphics voor een nieuw Switch-model welke eind dit jaar in de winkels moet komen te liggen. De nieuwe chipset moet daarnaast ook een betere CPU en meer geheugen gaan krijgen en moet worden voorzien van Nvidia’s Deep Learning Super Sampling (DLSS). De laatstgenoemde is een nieuwe renderingtechnologie welke graphics met een hogere natuurgetrouwheid op beeld kan toveren. Mede door het verbeterde OLED-scherm moet de nieuwe Switch-versie dan 4K-kwaliteit kunnen tonen wanneer deze op TV wordt afgespeeld. Tot slot wordt ook een prijsstijging van zo’n 100 Dollar verwacht.

De geruchten rondom een verbeterde Nintendo Switch lijken steeds hardnekkiger te worden maar Nintendo heeft tot nu toe niets bevestigd. Wat denk jij? Komt Nintendo eind dit jaar dan toch met een krachtigere Nintendo Switch?