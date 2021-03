Tesla Force krijgt nieuwe gameplay-beelden

Tesla Force komt eraan en in een nieuwe video zien we de Switch-versie in actie.

Afgelopen week werd bekend dat er een nieuwe shooter onderweg is naar de Nintendo Switch. Later deze week zal de top-down rogue-lite shooter Tesla Force namelijk verkrijgbaar zijn in de eShop, op 24 maart om precies te zijn. Tesla Force verscheen eerder al op Steam en werd daarop erg lovend ontvangen. Voor wie benieuwd is hoe de Switch-versie eruit ziet, dat is in onderstaande video te bewonderen. Tesla Force is een meeslepende rogue-lite top-down shooter met levels die automatisch worden gegenereerd, en vol met powertripping. De random gegenereerde levels moeten zorgen voor rogue-lite gameplay die nooit zal vervelen. Met een groot arsenaal aan sterke wapens en gadgets is het jouw taak om velen monsters uit te roeien.