[Review] The Outer Worlds Season Pass

Een aantal maanden na de oorspronkelijke release kunnen we nu ook op de Switch Gorgon verkennen.

Op dit moment is alleen de eerste DLC Peril on Gorgon beschikbaar. De review zal later worden geupdate met een review van het tweede pakket.

Vorig jaar juni verscheen de langverwachte RPG van Obsidian, The Outer Worlds, eindelijk voor de Switch. Na flink wat uitstel kwam de game uit met zeer tegenvallende graphics en framerate. Na verschillende patches speelt het spel echter een stuk beter. Peril on Gorgon was dan ook een goede reden om weer eens terug te gaan naar het Hyperion Systeem.

Welkom op Gorgon

De DLC speelt zich af op de Gorgon asteroïde. Gorgon is een verwaarloosde plek waar Halcyon vroeger vele experimenten heeft uitgevoerd. Het gebied wat je kunt verkennen is redelijk groot, waardoor je op zich wel een tijdje bezig kunt zijn met alle hoekjes te verkennen. Het zit vol met nieuwe vijanden, wapens en verzamelobjecten. Voor de verzamelaars is er dan ook weer genoeg te doen.

De nieuwe verhaallijn is echter ook goed opgebouwd en laat je op een dusdanige manier door de wereld heen-en-weer gaan zodat je niet verveeld raakt door één bepaalde omgeving. Iets wat bij sommige andere spellen wel eens het geval is. Op het gebied van de gameplay zien we vooral veel van wat we al uit Outer Wilds gewend waren. Vanuit een first-person perspectief zul je verschillende missies moeten uitvoeren. Van het begin tot het einde blijf je bezig zonder in een sleur te raken, en dat is positief. Onder andere dankzij het goed geschreven en ingesproken verhaal blijft de DLC constant interessant.

Met de komst van Peril on Gorgon heeft Private Division ook een aantal maxima aangepast. Zo is het hoogste level nu 33 geworden en is het maximum level van de zogeheten Skill Checks gestegen naar 150. De ene verhoging zorgt voor een fijne en gewilde verruiming van je limiet, maar de ander zorgt juist weer voor frustratie. Skill Checks blokkeren namelijk sommige gebieden.

Niet altijd speelbaar

Peril on Gorgon is een uitbreiding die verweven zit in het hoofdspel. Je kunt het echter pas bereiken nadat je de Monarch-planeet hebt uitgespeeld. Je zult dus ook moeten zorgen dat je wel een aantal levels hebt getraind, anders zul je niet lang overleven in het nieuwe en dodelijke gebied. Wat wel redelijk apart is, is dat na een bepaald moment in het hoofdverhaal je ook niet meer terug kan keren naar de DLC. Het is dus niet een DLC die je zomaar kunt spelen.

Niet perfect, wel enorm verbeterd

Zoals eerder al genoemd was het basisspel niet echt afgewerkt. In mijn originele review noemde ik dan ook Wii-tijdperk details. Volledig ontbrekende texturen en voor velen ook flinke frame drops zorgden voor een ondermaatse ervaring. Dit terwijl het spel op andere platformen echt goed was. Tijdens deze review ben ik ook teruggegaan naar het basisspel voor het eerst sinds de review. En ik moet zeggen, ik was echt positief verrast. Het is nog niet perfect, maar zeker vele malen beter dan voorheen. Zeker dus waard om het spel eens een kans te geven.

Conclusie

Hoewel de contentkwaliteit meer dan prima is, ben ik enigszins teleurgesteld in de DLC. Peril on Gorgon is namelijk € 14,99 los en € 24,99 met de expansion pass en dat voelt toch redelijk duur aan voor de content. Je bent namelijk in zo’n 10 uur door de content heen. Wanneer je door de verhouding van prijs tot kwantiteit heen kan kijken, dan heb je een erg solide uitbreiding te pakken.











Cijfer: 7.6