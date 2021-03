Krijg een code voor Gigantamax Appletun/Flapple in Pokémon Sword / Shield

Ontvang tot en met 18 april een code voor een Dynamax Crystal om het gevecht aan te gaan.

De actie om een code te krijgen voor een shiny Toxtricity in Pokémon Sword/Shield is nog maar net afgelopen en de volgende Pokémon is alweer te krijgen. Deze keer is het de beurt aan Gigantamax Appletun (Pokémon Sword) of Gigantamax Flapple (Pokémon Shield). Wanneer je de code inwisselt krijg je een Dynamax Crystal waarmee je de strijd aan kunt gaan tegen één van deze Pokémon; het vangen is alleen niet gegarandeerd. Natuurlijk hebben beide Pokémon een unieke Gigantamax aanval: G-Max Sweeteness voor Gigantamax Appletun welke de status condities voor Appletun en bondgenoten geneest en G-Max Tardness voor Gigantamax Flapple welke de evasiveness van je tegenstander verminderd.

Een code voor deze Dynamax Crystalls kun je exclusief via Game Mania krijgen via deze link. Je kunt tot en met 18 april een code aanvragen en deze worden op elke maandag uitgestuurd. Voor deze actie geldt één code per persoon. Verder moet je de code uiterlijk op 31 juli 2021 op de volgende manier inwisselen:

Selecteer Mystery Gift in het X-menu

Selecteer ‘Een mysteriegeschenk ontvangen’

Selecteer ‘Ontvang een code om verbinding te maken met het internet’

Vul je verkregen code in